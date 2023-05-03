宅在家學習網更新5月內容 第一時間掌握證券知識

臺灣證券交易所建置最適合股市投資人，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。2023年5月推出圖文並茂的外國企業來台上市，以及台股產業新增四大產業類別說明，還有證交所最新證券宣導活動公告，內容豐富而多元。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增外國企業來台上市介紹。在資本市場全球化的趨勢下，企業籌資管道更為多元，上市地點也不再侷限於原營運地，開放外國企業得直接來台第一上市，冀滿足投資人多元化需求，並提升資本市場國際化與競爭力。第一上市公司於公司名稱後增加「-註冊地簡稱」的標註，證券簡稱為「上市公司名稱簡稱-KY」，「KY」為「開曼群島」(Cayman Islands)的縮寫。

另外，該期內容也包含7月3日台股即將新增四大產業類別說明，修正後的上市公司產業類別，由29項產業類別新增為33類。考量新經濟產業應用科技日新月異及追求永續發展的營運模式，且為使具特色的上市公司發揮群聚效應，證交所新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等四項產業類別，並調整「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」，以更貼切、清晰易懂的產業類別名稱使投資人易於聚焦，掌握產業脈動。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，以及最完整的活動影片呈現。新增創新板合格投資人推廣獎勵活動，以增強投資大眾對於創新板之認知。還有，投資未來系列社區大學講座，以淺顯易懂之方式傳達給社會大眾讓一般民眾瞭解金融，並建立正確的風險控管態度和觀念。證夯快訊有第一手的活動訊息，讓投資人能在第一時間掌握最新資訊或證券知識。

證交所為落實金管會主委黃天牧強化對年輕人投資教育重點宣導，自2021年8月30日推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾36萬大關。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識的輔助教材。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於「圖書室」單元推出不限用途款項借貸T+0說明，及 股票編碼去除產業類別原則 ；「電影院」單元有證券小百科影片全新上架；「證夯快訊」部分，有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。宅在家學習網採用最新響應式網頁設計（RWD），能在不同裝置上自動調整版面及圖文位置大小，不只是電腦，使用行動裝置手機、平板電腦等都能順暢閱讀。同時，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新觀感，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。

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