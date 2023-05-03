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受道瓊指數大跌回檔 台股站不回15600、多頭難施展

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股今日受道瓊指數大跌回檔影響，大盤也順勢出現修正，盤面受到國內股市回檔的干擾，股價出現反彈後的回檔整理，指數早盤跌破10日均線。(美聯社)
台股今日受道瓊指數大跌回檔影響，大盤也順勢出現修正，盤面受到國內股市回檔的干擾，股價出現反彈後的回檔整理，指數早盤跌破10日均線。(美聯社)

台股今（3）日受道瓊指數大跌回檔影響，大盤也順勢出現修正，盤面受到國內股市回檔的干擾，股價出現反彈後的回檔整理，指數早盤跌破10日均線，加上市場關注美國國債、聯準會利率會議，市場觀望氣氛濃，終場指數下跌83點，收在15,553點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國財長葉倫警告，國會再不儘快提高舉債上限，財政部將現金耗盡，美債違約大限最快可能落在6月1日，比政府以及華爾街預期的時間更早，美國總統拜登邀請眾議院議長麥卡錫等國會四巨頭9日會面，共商化解倒債危機，若下周未有具體結論，對於美股後續發展產生不確定性。

另外，台灣4月PMI指數經季節調整後為42.8，月減4.5，連續二個月緊縮，並達到創編以來次低紀錄，僅高於1月的40.4，其中新增訂單已連續二個月緊縮，指數續跌至40.6，整體接單環境惡化；不過非製造業經理人指數NMI，4月指數續揚2.6至55.8，台灣目前環境呈現外冷內溫，選股以內需族群相對穩健。

就日K線來看，日K線在連續三天收紅後，今日又收黑，觀察近五個交易日的量能均不足月均量，顯示整體量價結構屬於反彈結構；收盤指數再度跌破10日均線，由於目前10日均線扣抵位置落在15,707點，相較於目前收盤位置高，預期10日線仍將維持下彎走勢，另外原本助漲的季線也逐漸往上扣抵15,600點的位置，一旦指數無法於近期回到15,600點之上，預期季線恐有下彎的危機，屆時大盤往上下彎的均線將越來越多，指數反彈往上面臨的均線反壓將逐漸加重。

美國 台股 道瓊指數

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