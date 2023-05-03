台股下跌83.07點 三大法人賣超112.72億元

今（3）日台股下跌，權王台積電（2330）跌破500元，股價下跌0.99%，大盤指數終場收15553.41點，下跌83.07點，成交量2013.79億元，三大法人賣超112.72億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超91.19億元，投信買超6.87億元，自營商賣超（合計）28.41億元，其中自營商（自行買賣）買超7.52億元，自營商（避險）賣超35.93億元。

台股今拉回，台積電股價下跌，終場收496元，下跌5元；今日台美國防產業合作論壇正式登場，帶動軍工股成為今日盤面焦點，其中漢翔（2634）及寶一（8222）皆帶量創下新高；而大宇資（6111）宣布插旗印度，股價攻高漲停，帶動遊戲股網龍（3083）、歐買尬（3687）、智冠（5478）等盤中股價表現亮眼。