台美國防產業合作論壇登場 軍工股漢翔、寶一爆量續創天價

台美國防產業合作論壇於今（3）日登場，帶動軍工概念股表現相對亮眼，其中航太類股較為強勢，晟田（4541）股價一度觸及漲停，亞航（2630）盤中漲幅逾4%，其餘寶一（8222）、漢翔（2634）、千附精密（6829）等也都有不錯的表現，而寶一及漢翔更是創下新天價。

台美國防產業合作論壇今日正式展開，本次論壇共有25家美國國防承包商組成訪團來台交流，其中包含軍火廠商洛馬、雷神等知名軍火廠商，據了解，強化台灣無人機技術與能量，將是此次論壇關切的重點。

晟田航太產業方面營收仍維持穩定成長，今年占比有望上看6成，且可望逐季墊高；軍工相關業務，晟田配合漢翔承接高教機零件加工訂單，也有承接亞洲航空的軍機零件維修訂單。

晟田今日一度觸及漲停51.2元，隨後拉回，盤中漲幅近3%。

航太股千附精密3月合併營收1.27億元，年減25.62％，第一季營收3.07億元，年減38.5％，不過，千附精密表示首季營運下滑受到半導體需求轉弱影響，但光電、國防、航太產品需求均見回升。展望第二季，光電產品4月拉貨力道回穩，需求可望恢復正常水準，國防、航太、半導體產品需求可望成長。

亞航3月營收4.65億元，月增40.38%，年增26.66%，第一季營收11.09億元，年增27.62%；且亞航與天空飛行科技公司合作，進駐亞洲無人機AI創新應用研發中心，亞航表示目標是讓天空飛行科技公司的無人機AL-100及AL-200完成驗證，在亞太地區飛行，並行銷國際。