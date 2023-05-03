台股早盤跌近百點 軍工股開盤走揚

台股今(3)日開盤下跌6.97點，開盤指數為15,629.51點；台積電（2330）開盤價496元，下跌5元；軍工股開盤較為強勢。

群益投顧說，大盤指數K線三連紅，站上3日線、挑戰12日線。3月底以來，台股強勢族群輪動加速，相對美股基期偏低挹注下，中小電題材股買氣相對增溫，但聯準會議與蘋果財報結果仍影響觀望氛圍。操作上，強勢族群輪動加速，留意股價基期與題材時序，擇強嚴守技術面應對。

周二(2日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌367.17點、跌幅1.08%，那斯達克指數下跌1.08%，標準500指數下跌1.16%，費半指數下跌0.74%。

第一金投顧表示，根據《富比世》報導，知情人士透露蘋果與高盛共同推出的高利息儲蓄帳戶在4月中推出首日就吸引近4億美元的存款，第一周吸引近10億美元的存款。昨日美國區域性銀行股價再度暴跌，KBW區域性銀行指數下跌5.53%，PacWest Bancorp、Western Alliance Bancorporation、Metropolitan Bank三家曾被外界頻繁點名有倒閉風險的銀行，昨日股價分別重挫27.78%、15.12%、20.45%。

三大法人周二集中市場合計買超66億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超33.9億元，投信買超8.9億元，自營商(自行買賣)買超18.7億元，自營商(避險)買超4.3億元。

統一期貨說，外資周二加碼期貨多單1,348口，未平倉淨多單回升至14,101口，自營商則減碼期貨多單437口。

選擇權未平倉部分，5月第1周的買權最大未平維持15,700點，而賣權最大未平倉則上移至15,400點的位置，賣權最大未平倉上移，顯示市場於週選結算前更加樂觀。