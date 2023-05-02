國精化進軍半導體電化市場 法人：具有轉機題材
特用化學股近來在半導體題材簇擁下，表現相對強勢。國精化（4722）與美國新創公司ELECTRONINKS INCORPORATED合作的電子級材料實驗室4月底正式啟用，市場預期將有助於打入台積電（2330）、日月光（3711）等半導體大廠供應鏈，加上元月營收已經觸底，2月起逐步回溫，在轉機題材下，今（2）日股價表現強勢，以37.75元作收，上漲2.45元、漲幅6.94%。
國精化前年投資美國新創科技公司ELECTRONINKS INCORPORATED，其主要產品是可用於半導體封裝先進製程的半導體級材料，雙方還一起合作籌建材料實驗室，並於上周五（4/28）正式啟用。國精化表示，透過這次合作，將可進入半導體先進封裝產業供應鏈、跨足電子材料領域。
法人表示，預期國精化半導體布局成效可望於今年下半年開始浮現；同時，公司去年第4季由盈轉虧後，今年元月營收已經觸底、2月起已開始回溫，評估今年上半年即可轉虧為盈，相當具有轉機性。
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