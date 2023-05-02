台股收復10日、季線後 法人預期：中小型股持續當家

台股今（2）日早盤雖然出現回檔整理，但大盤在店頭市場領漲、傳產股逆勢撐盤下，多頭逆轉勝出，一舉收復10日、季線等重要關卡，終場指數上漲57點，收在15,636點，盤面呈現價漲量縮格局。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，美國供應管理協會（ISM）4月美國製造業採購經理人指數（PMI）為47.1點，連續第6個月低於50象徵產業榮枯分水嶺，不過高於3月46.3點，也高於分析師預期的46.8點，而標普全球（S&P Global）公布美國製造業PMI從3月的49.2點增至50.2點，是6個月來製造業首度擴張，二者數值均同步回溫。

觀察美國ISM製造業指數自去年6月以來一路從成長減速步入衰退，至今已連續六個月衰退，在4月製造業PMI的5項子指數中，只有就業指數高於5點，4月美國製造業新訂單指數從3月的44.3點增至45.7點，生產指數從3月47.8點增至48.9點，但仍舊低於50，整體來看，製造業雖然回溫，但後續成長動能仍需觀察。

另外，主計總處下修今年第1季經濟成長率為年減3.02%，創2009年第3季以來新低，主計總處2月預測2023年經濟成長率2.12%，較去年11月預測2.75%下修0.63%；中經院預估2023年台灣經濟成長率為2.01%，較前次去年12月的預測值下修0.71%；台經院預估2023年經濟成長率可達2.31%，雖然相對高，但也下修0.27%，國際貨幣基金在4月下調台灣今年經濟成長率至2.1%。

分析師表示，整體全球經濟狀況在第2季仍未看到反彈訊號，本季經濟狀況仍不佳，且盤勢反彈無法帶量越過月均線，預期台股往上壓力仍相對沉重，不過，觀察今日上櫃上漲家數為下跌家數的二倍，整體市場熱度仍強，預期中小股仍舊有不錯表現空間，題材股可偏多操作。