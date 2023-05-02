靜待Fed利率動向 新興亞股上周漲跌互見

美國聯準會（Fed）即將開會，市場觀望情緒濃厚，新興亞股上周漲跌互見，印度股市漲幅 2.4%居冠，菲律賓與印尼分別上漲1.6%及1.4%；綜觀上週資金流向，印度淨流入5.7億美元居首，印尼淨流入2億美元緊追在後，不過，台股仍持續遭外資提款，失血14.5億美元。

台股上周收在15,579.2點，中信上櫃 ESG 30 ETF（00928）經理人張嘉祐表示，全球需求正為醞釀期間，復甦動能尚未明朗，風險情緒偏向謹慎，台股受美股影響承震盪格局，目前盤勢偏向防禦概念股表現相對佳；不過，市場仍有新題材持續浮現，6G技術研發推動科技浪潮，新題材有望對台股帶來一波新動能，本周關注焦點將聚焦於美國聯準會利率政策會議及台廠法說會，若有較明朗的資訊出爐，台股有望攻回季線。

張嘉祐接著說，受惠於汽車與車用電子領域需求仍未減，帶動功率半導體市場的成長，人工智慧等新興產業及應用都有望帶動半導體需求提升，市場偏向謹慎情況下，股市走勢以區間整理為基調，正為長線資金布局機會，當中政策性題材的商品，近期 6G 技術也逐漸被市場討論，估計中長期都具有話題性，相對看好的產業包括：通訊、資訊科技、半導體、ESG、新能源及電動車等投資商品。

越股上周收在1,049.12點，單周上漲0.6%，中國信託越南機會基金張晨瑋表示，越南自4月29日進入五一長假，將於5月4日才會重啟股市交易，越股於上周五盤勢未受進入假期影響，權值股表現相對亮眼，帶領反彈，促使越股終場上揚，而這次五一長假，受惠於疫情解封，越南旅遊局預估，部分省分預估將湧入近50萬名旅客，遠超過去年度同期的旅客人數，預料將帶來大量購買力，不少零售商也紛紛加大供應量，並推出各種優惠促銷，期許能提振購買力、刺激消費以消耗庫存。