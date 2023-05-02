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台股拉尾盤收季線漲57點收15,636點 台積電站穩501元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

投資人觀望FOMC會議利率決策，盤面維持個股輪動，多檔高價股表現強勢，創意（3443）再度站回千金股行列，台股今(2)日尾盤拉高收復季線，終場收盤為15,636.48點，上漲57.3點，成交量為2,243.55億元。台積電（2330）今日持續於500元上下震盪，終場收盤下跌1元，收盤價為501元、跌幅0.2％。法人認為，台股為上周跌破之後的跌深反彈，投資人在FOMC會議公布決策之前，可先採取觀望模式。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉認為，台股為上周跌破之後的跌深反彈，由於現在基本面趨勢還是向下，雖然會有個股表現，但是指數空間不會太大，建議在FOMC會議公布決策之前，投資人可先採觀望模式。

對於今日盤面強勢的儲電概念族群，黃國偉表示，儲電概念股現在股價已偏高，多數股價在這幾個月將未來兩三年利多反映完畢，使得獲利跟不上股價的反應速度，現在本益比與股價淨值比高於過去十年平均，較不建議投資人進場追高。雖然儲電產業為未來兩三年隨著需求是長期看好的產業，但是因為屬於基礎建設類別，每年雖然會成長，但不會倍數或是大爆發成長，因此屬於評價面問題而非題材問題。

創意站回千金股行列，今日盤面出現九千金，強勢的有：信驊、力旺、旭隼、世芯-KY、緯穎、祥碩、創意。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：譜瑞-KY、嘉澤、保瑞、穎威、寶雅、M31、材料-KY、國巨。

今日成交量大的強勢股：緯創、台泥、群創、大亞、華紙、元太、鴻海、零壹、東元、亞力。

今日成交量大卻走跌者：長榮、欣興、上詮、華邦電、晟田。

今日成交金額大且走高者：元太、創意、世芯-KY、材料-KY、緯創、美時、91APP*-KY、中興電、奇鋐、廣達。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：長榮、欣興、陽明、連宇、榮剛。

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