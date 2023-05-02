台股重返九千金 這檔強勢攻上漲停

千金股今（2）日表現亮眼，多檔個股上漲，創意股價強勢漲停，台股重返九千金，信驊（5274）、世芯-KY（3661）皆有不錯的表現，盤中漲幅逾7%，其餘像是力旺（3529）、旭準、緯穎（6669）等盤中股價漲幅逾2%。

日系外資近日看好創意（3443），將評等由持有調整至優於大盤，目標價從875元調升至1050元，

創意第二季營運望逐步回穩，下半年成長加速，隨著AI應用推升委託設計接案及特殊應用晶片出貨暢旺。

創意3月營收21.93億元，月減2.5％，年增45.5％；首季營收65.29億元，年增44.6％，寫下同期新高；創意股價今強勢上攻漲停1095元。

信驊首季營收下滑，主要是反映客戶拉貨動能疲弱的影響，不過董事長林鴻明表示，預估5、6月客戶庫存將回到正常水準，下半年出貨有機會明顯向上，全年營收可能與去年持平或年增個位數百分比；信驊今股價表現亮眼，盤中漲幅逾7%。

美系外資近日看好世芯-KY有望受惠於中國大陸GPU設計在地化的商機，並給出優於大盤的評等，目標價1380元；且去年開始，美系雲端服務大客戶的AI晶片案件接棒，並逐漸放量出貨，其量產業務的重心也因此從陸廠轉移至美廠，預期今年相關挹注還會更多。

世芯-KY 3月營收25.5億元，月增65.8％，年增198.46%，創下新高；第一季營收57.16億，年增118.42%；世芯-KY 盤中漲幅逾7%。