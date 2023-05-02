快訊

全國學生美術比賽第一名遭爆抄襲 校方回覆了

影／「行人地獄」路人發怒 OL走斑馬線見轎車不禮讓竟踹車

台積電指漲電價衝擊獲利 台電炸鍋：獲補助應多繳稅

敦陽科首季每股賺1.99元優於預期 今登漲停創22年新高

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

系統整合大廠敦陽科（2480）近日公布首季業績，其中，第1季每股稅後純益達1.99元，優於市場預期，在電子產業降溫的大環境下，敦陽科首季獲利表現相當受到市場關注，今（2）日盤中股價攻上漲停板，漲停價來到111.5元，股價創下近22年新高。

由於首季獲利表現亮眼，敦陽科股價今日開高走高，盤中股價鎖住漲停板，漲停價來到111.5元，不僅是該股重新站回百元關卡之上，同時股價也創下2002年5月以來，即近22年的股價新高，盤中成交量也衝高至逾3500張，同樣創下近期以來的最大成交量，價量具揚之下，股價後市仍值追蹤。

敦陽科今年第1季合併財務報告，其中，年第一季營業收入17.16億元，較上季減少7.65%，較去年同期成長9.02%，首季營業毛利4.44億元，營業利益2.38億元，稅前淨利2.57億元，第1季稅後純益2.11億元，年成長15.9%，也較上季小幅成長5.5%，首季每股稅後純益1.99元。

今年以來，電子產業普遍受到消費市場需求疲軟影響，首季業績表現多呈現衰退，不過，市場今年以來持續相對看好系統整合產業，其中，敦陽是國內系統整合指標廠商之一，首季獲利表現繳出優於上季及去年同期的雙成長，市場可望也也對其餘系統整合廠後市場展望持正向看法。

漲停 消費

延伸閱讀

重電族群電力旺 多檔爆量大漲逾5% 士電、亞力強攻漲停

首季財報亮眼 每股稅前盈餘逾5元 冠星-KY股價攻頂

與美大廠合作 雷虎攻無人載具軍用雷達

大樹攻上400元大關 藥局股大漲 還有兩檔亮燈漲停

相關新聞

5/2【早晨財經速解讀】衰退將至 美股那指又創高!小摩收購第一共和銀行 銀行危機落幕?

美國股市周一收盤幾無變化，投資人消化監管機構接管第一共和銀行並賣給摩根大通的消息，也為本周聯準會（Fed）預期中的升息做準備。

台股點將 五大族群出線

台股今天邁入5月第一個交易日，綜合凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清，及康和證券投資總監...

台股第2季大箱型整理 雖底部仍有一定支撐

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，第二季以來台股大致呈現回檔格局，其中一個理由是股市表現與基本面脫鉤，隨著企業法說財報...

台股午盤翻紅漲逾50點 法人：投資人需關注此變數

台股今（2）日早盤一度壓低，午盤前翻紅上漲50餘點至15,638點、漲幅0.38%，上市資訊服務類指數大漲2.49%；櫃...

台股開15,588點 台積電早盤跌破500元

台股今（2）日開盤上漲9.5點，開盤指數15,588.68點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價500元。投顧法人表...

群益投顧：5月區間盤整機率大 五類族群可望勝出

群益投顧展望5月台股行情表示，5月關注FOMC動向，Fed未有藉口降息，經濟衰退似難避免，只是程度的問題，產業谷底調整須...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦