敦陽科首季每股賺1.99元優於預期 今登漲停創22年新高

系統整合大廠敦陽科（2480）近日公布首季業績，其中，第1季每股稅後純益達1.99元，優於市場預期，在電子產業降溫的大環境下，敦陽科首季獲利表現相當受到市場關注，今（2）日盤中股價攻上漲停板，漲停價來到111.5元，股價創下近22年新高。

由於首季獲利表現亮眼，敦陽科股價今日開高走高，盤中股價鎖住漲停板，漲停價來到111.5元，不僅是該股重新站回百元關卡之上，同時股價也創下2002年5月以來，即近22年的股價新高，盤中成交量也衝高至逾3500張，同樣創下近期以來的最大成交量，價量具揚之下，股價後市仍值追蹤。

敦陽科今年第1季合併財務報告，其中，年第一季營業收入17.16億元，較上季減少7.65%，較去年同期成長9.02%，首季營業毛利4.44億元，營業利益2.38億元，稅前淨利2.57億元，第1季稅後純益2.11億元，年成長15.9%，也較上季小幅成長5.5%，首季每股稅後純益1.99元。

今年以來，電子產業普遍受到消費市場需求疲軟影響，首季業績表現多呈現衰退，不過，市場今年以來持續相對看好系統整合產業，其中，敦陽是國內系統整合指標廠商之一，首季獲利表現繳出優於上季及去年同期的雙成長，市場可望也也對其餘系統整合廠後市場展望持正向看法。