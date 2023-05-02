三陽機車銷售連12霸 股價今同步創9年新高

三陽工業機車銷售4月再傳捷報，連續12個月坐穩單月銷售冠軍，股價今天也同步創下2014年2月以來新高。在國內機車市場銷售已經走下坡情況下，三陽機車4月機車銷售成績再度拿下佳績，單月銷售20,062台、市占率38.4%。

三陽工業（2206）今天股價一路開高走高，盤中一度衝高來到58.4元，漲幅達6%，寫下近9年以來新高。法人分析，市場持續看好三陽主要是認為機車銷售已經跟對手光陽拉開距離，今年朝著銷售二連霸的目標挺進，再加上三陽轉投資持有農林，未來有碳權交易題材，吸引市場資金持續布局。

4月原本就是國內機車銷售淡月，台灣機車市場4月銷售52,192台，年減10.13%、月減29.27%。儘管總體機車市場4月出現下滑回溫訊號，三陽車仍以單月銷售20,062台、市占率38.4%，連續12個月坐穩單月銷售冠軍。

根據統計數字，四月單月機車銷售戰報出爐總市場銷售台數為52,192台，三陽銷售售出20,062，市占率達 38.4%，光陽居次銷售台數為13,907，市占率為 26.6%，山葉銷售台數為9,230 台，市占率為17.7%， gogoro 3,974，市占率7.6%。

累計前四個月總市場機車銷售台數為22.93萬台，三陽銷售台數達88,478，市占率為38.6%，光陽銷售台數為61,944，市占率為27.0%，山葉銷售台數為42,564 ，市占率為18.6%，至於gogoro 14,567 ，市占率為6.4%，

三陽表示，從4月開始學測陸續放榜，開始新一波年輕族群購車需求，而三陽的當家運動速克達JET車系及時尚Fiddle車系，皆為年輕族群購車指名車款，配合JET車系加碼贈送精品組、Fiddle推出放閃新色等促銷方案，帶動整體的銷售成長。

法人也分析，農林為全台土地資產排名前二名，坐擁全台逾3700公頃土地，多數為農牧及林業用地，過去數年，除部分土地出售外，其餘可種植之土地乃以種茶為主；雖然「碳交易平台」還未說明交易的規則，這是一個長期趨勢，營運跟著出現想像空間，全台第二大地主農林成為「碳交易平台」受惠股，持有農林近3成的最大股東三陽長期轉投資挹注也會著受惠。