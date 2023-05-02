台股第2季大箱型整理 雖底部仍有一定支撐

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，第二季以來台股大致呈現回檔格局，其中一個理由是股市表現與基本面脫鉤，隨著企業法說財報與展望陸續揭露，部分數據與市場預期出現落差所致；另一個理由則是市場對於貨幣政策走向預期出現落差所造成的波動所致。

就近期修正方向，安聯投信台股團隊表示，由於第一季是由資金行情所帶動，所以近期包括漲多、或評價面較高的族群，如電子股和中小型股，面臨較大的調節壓力；而部分資金則輪動到防禦型的板塊、如基建、軍工等；整體而言，資金在成長、價值兩大塊族群之間輪動。

就國際情勢，安聯投信台股團隊表示，美股進入財報周，受惠AI生成技術有望帶動的需求提振，部份美科技股相繼繳出優於預期的財報，抵銷之前美GDP之前的雜音；另外，美經濟數據方面，初領救濟金人數也優於預期，國際情勢似有釋出部分佳音，有助支撐市場信心。

就產業面上，安聯投信台股團隊表示，由於包括PC、手機等終端需求仍相對疲軟，需要觀察；再以數據為例，與AI生成相關需求掛勾較高者，有望受惠資本支出擴大；但其他則受制於景氣前景和消費保守等。

就盤勢上，安聯投信台股團隊表示，近期台股波動較大，內外資呈現賣超，之前漲多或評價面高的板塊多面臨拉回整理；儘管獲利等數據仍在繼續下修，但就企業獲利等數據仍高於去年第四季的低點，以此來看，第二季股市大致呈現大箱型整理格局，雖有回檔壓力、但不至破底，底部仍有一定支撐。

另外在汽車需求上，也持續放緩。不過近期可留意，6月1日前中國對汽車新政策上路前的清庫存與降價效應，可列為近期觀察中國汽車需求是否有回暖。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，近期仍處訂單下修階段，現階段要斷言企業獲利將在下半年復甦尚須更多時間及銷售數據佐證。在投資建議上，評估整體產業雖仍處庫存去化期，但隨時間經過產業庫存也將趨於健康，上半年仍以個股表現為主，建議可利用短期市場調整來建議長期部位，包括AI人工智慧、資料中心、電動車、高速傳輸等。