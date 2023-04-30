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NB大牛股狂漲！內行曝4存股小技巧

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
NB大牛股走勢穩健，四大代工廠股價牛氣沖天，廣達（2382）買氣噴發。圖／記者吳康瑋攝
NB大牛股走勢穩健，四大代工廠股價牛氣沖天，廣達（2382）買氣噴發。圖／記者吳康瑋攝

NB大牛股走勢穩健，供應鏈看好出貨量將優於首季，帶動老牌四大代工廠股價牛氣沖天、連連喊漲，而隨著各代工廠相繼公布去年財報及配息，也吸引不少股民特別挑選這幾檔概念股買進。對此，法人也提供4項必看的存股小技巧，讓市場投資人在搶進前仔細評估。

法人指出，投資人在進場前，第一個要檢查的部分，建議須先觀察欲下手的個股5年至10年之間的「配股、配息」以及「殖利率」高低為依據，且該個股最好能給出穩定的配息，不管是固定年配息還是季配息，只要有固定配就好，千萬不要挑選那些一年配一年沒配息、大起大落的標的。

其次，投資人在觀察個股配發的殖利率時，最好有5%左右，法人提醒，有時候配發的殖利率太高，也不見得是一定好，有的時候「高股息」卻不具備該有的防禦率，這種股票有的時候跌下來時，恐怕會跌的比誰都還嚴重，事實上挑選股票時，應該以「前景安全、穩定」才是真正存股的根本。

至於第三個小技巧，法人透露，在投資人已選定好幾檔股票後，必須實際去了解該股的「週線」，是否落在KD 20附近黃金交叉（K<20買進、K>80賣出），且月線並非位在相對高檔，主要是因為若投資人買在山頂，之後就會面臨一路盤跌的局面，雖然賺了股息、恐仍會賠了價差。

最後，法人強調，若投資人可以買在均線收斂期、股價長期震盪處，等到產業遇到成長爆發期，原先收斂的均線也會全部打開，投資人也將有「翻倍獲利」的可能。當股價來到月線的相對高檔，就可以出場一趟，把錢確實的放入口袋，不然在股價又回落時，就只會白白錯過獲利了結的機會。

據了解，緯創（3231）配息2.2元，仁寶（2324）配息2元，英業達（2356）配息1.4元，廣達（2382）配息6元，創近23年來次高紀錄。法人認為，緯創不只是績優生、也同時是大牛股，過去默默耕耘時，誰會想得到能在今年噴到天邊，建議長年存股族們，可以這些牛股處在相對高點時，先將獲利移到月線相對位置低，藉本身波浪循環，存股獲利也更安全。

四大代工廠股價牛氣沖天，緯創（3231）公佈每股配息2.2元。圖／記者吳康瑋攝
四大代工廠股價牛氣沖天，緯創（3231）公佈每股配息2.2元。圖／記者吳康瑋攝
四大代工廠股價牛氣沖天，仁寶（2324）通過今年配息2元。圖／記者吳康瑋攝
四大代工廠股價牛氣沖天，仁寶（2324）通過今年配息2元。圖／記者吳康瑋攝
代工廠英業達（2356）每股配息1.4元。圖／記者吳康瑋攝
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配息 存股

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