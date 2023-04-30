證交所舉辦2023年證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會

臺灣證券交易所4月28日假台北國際會議中心辦理2023年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會，會議順利成功，高達二百餘位的證券商董事、監察人及高階主管，踴躍出席參與這場盛會。

針對永續發展轉型議題，證券期貨業將於今年舉辦一系列宣導活動。2023年度的首場宣導座談會即交由證交所率先主辦，並特別邀請證券暨期貨市場主管機關金融監督管理委員會證券期貨局主任秘書黃厚銘蒞臨指導，就國內證券業賡續推動永續發展事務致詞。

黃厚銘指出，企業過去多半把財務報表，當成經營績效的主要指標，但現在的世界主流思維，卻更傾向重視企業誠信經營。如果企業想贏得社會大眾的信任，永續發展已是不可或缺的主軸。在世界先進國家都全力推動永續發展的趨勢下，政府也已宣示2050淨零排放的目標。去年金管會開始推動證券期貨業永續發展轉型執行策略，涵蓋提升董事會治理職能、強化資安防護機制、落實問責制度、發揮證券商中介功能、完善投資人保護、增進氣候變遷與永續發展資訊揭露等面向，一年多以來經由證券周邊單位的共同努力，相關法規架構都已陸續建置完成，接下來的課題就是業者落實執行。證券商如何兼顧業務發展與完善生態體系，同時順利找到市場定位與商機，關鍵就在業者的高階管理層由上而下，發揮積極正向力量，使得永續發展內化為企業精神，才能為利害關係人創造長期價值，提升企業韌性與掌握轉型契機。

這次宣導座談會的討論主題，不僅聚焦法規層面的探討，也同時把主軸放在實務層面的經驗分享。在實務層面部分，國泰金融控股公司（2882）李總經理長庚則針對國泰金控企業永續與責任投資之實踐，介紹該公司與利害關係人攜手共創長期互利共好的永續核心思維，並經由責任投資、永續治理、責任商品、員工幸福、綠色營運、社會共榮等工作小組，推動企業永續作業，另外也說明金控下屬的銀行、保險與資產管理，如何以永續保險原則、赤道原則、責任銀行原則與責任投資原則，架構對接國際標準與我國政府法規的永續框架。

至於法規層面部分，證券期貨局證券商管理組黃組長錫和則針對「證券商永續發展法令遵循架構」，介紹由證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所及三大公會共同執行健全永續發展治理、發揮中介功能協助企業永續發展與提升永續發展資訊揭露內涵等作

業，以及重視ESG文化、資安防護、落實問責、功能性委員會、自營選股、銀髮族保護、金融友善、編製及申報永續報告書、碳盤查等規範。另為建立追蹤控管機制，相關作業申報平台也已經建置完成，可由業者按季申報各項具體措施辦理進度的現況。

與證交所已簽訂供給使用有價證券集中交易市場契約的證券商，為響應永續發展轉型政策，都由董監事親自出席盛會，並指派實際執行業務的高階主管偕同與會，充分展現業者與金管會、證交所共組Team Taiwan，齊心推動永續金融的決心。先前證交所不但曾鼓勵業者增加資源與人力配置，以加速辦理進程，並篩選出進度落後的業者，提供法規面與技術面的專案輔導。

證交所更於2023年2月公告修正證券商公司治理實務守則，增修有關董事會通過永續發展政策、設置永續發展專職單位、辦理資安防護、運用外部專家職能、強化負責人問責制度、定期就專職單位評估提報董事會、董監進修永續課程及永續報告書的編製與申報等規範，以期鞏固法令遵循的基礎，並逐步引導業者建置永續發展的管理體系，以利接軌國際資本市場，提升全球化競爭力，進而將ESG台灣價值，展現於世界金融舞台。