搭中小型股順風車…把握三訣竅

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

投信認養中小型股在第1季績效表現亮眼，法人表示，跟單投信的中小股除了要注意業績變化，股票交易流動性不能太差，持有該股的投信家數也不能太多。

綜合第一金投顧董事長陳奕光與豐彥財經執行長謝晨彥的看法，今年法人偏多者仍是投信為主，除ETF固定進場買大型股，一些主動型基金會布局中小型股，以利拚搏績效最後階段勝出，可參考投信買超中小型股，但要卡位跟單須留意風險。

首先，檢驗投信買超的中小型股業績。通常投信會提高較大比重個股，多數會有基本面展望正向的根據，除從每月營收及季報觀察，公司營運狀況或法說會內容更是重要參考。

其次，中小型股股本小，每日交易量不宜過低，否則易買到高價卻賣到低價，尤其是投信決定減碼或出清該股的殺盤力道會相對強勁，等盤後發現是投信賣出，短線再見高點機率不大，要參考過去5日或10日平均成交量，單日成交張數未逾千張者，更要留意進出風險。

最後要查考持有該股的投信有幾家，如果英雄所見略同的投信家數太多，很可能當股價上漲時，便有投信逢高停利。

中小型股 認養 基本面

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