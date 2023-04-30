投信Q2轉向 力捧中小股

外資4月加重賣超台股530.8億元，為今年以來單月賣超最多，壓抑權值股跌勢較重，也使內資轉向中小型股，以投信來看，4月持股比增加較多者亦以中小型股居多，尤其是博智、十銓、駐龍、茂達、立積、穎崴、來頡、中化生等。

台股自去年10月最低點12,629點反彈至4月最高15,973點，共上漲3,344點或26.4%，凱基投顧董事長朱晏民指出，台股現在修正也屬合理，尤其遇到向來是產業淡季的5、6月；兆豐投顧董事長李秀利也認為，台股過去一段期間漲幅不小，技術面及基本面都遭遇修正壓力。

不過，投信在第1季拚完績效後，4月開始轉換與調節持股，整體來看，對集中與櫃買兩個市場分別終止連16個月與三個月買超，轉賣超8.8億與16.3億元，但也開始著眼上半年績效表現，根據CMoney統計，投信挑選持股比重增加逾2%，包括對全新持股從6.8%增加到11.8%，安集由0.7%提高到4.1%，中裕從1.3%調高到3.6%，永冠-KY由5%提升到7.2%，光頡從10.04%提高到12.09%。

豐彥財經執行長謝晨彥分析，軍工、儲能或潔淨能源等政策股先前飆漲過，接下來整理再輪動可能性較高，但拉回過程賣壓也不小，可留意投信布局的中小型股，多數具有基本面支撐，逢低買進風險較低。

分析投信增持的小型股，其中AI概念股博智、三星減產利多股的十銓、航太零組件的駐龍、電源管理IC的茂達與來頡，下半年業績展望佳的射頻晶片廠立積，業績逐季增加的半導體測試介面廠穎崴，都是產業前景看俏，投信趁4月台股回檔之際增持，顯示對後市展望偏多。

第一金投顧董事長陳奕光表示，第2季盤勢為題材掛帥，5月10日公布4月營收及5月15日公布第1季財報期間，大盤還是會測試下檔支撐，鎖定具題材性且有基本面個股，在這段整理期較有獲利空間。