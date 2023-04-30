股海自由行／資金轉進傳產 觀光、造紙有戲

隨歐美銀行危機過後，金融市場逐漸回穩，國際貨幣基金（IMF）對美國經濟前景的預測略有改善，由於勞動力市場依然強勁，預估今年美國經濟成長率為1.6%，較前次估值上調0.2%，預期美國在就業韌性支撐下，今年景氣軟著陸機會仍高。

至於台灣今年經濟成長預估下修至2.1%，不過今年上半年經濟動能疲弱為市場共識，股價已提前反應，因此預期經濟降溫對股市衝擊相對有限。

另一方面，通膨數據傳來好消息，受惠能源成本走跌，美國3月消費者物價指數（CPI）月增率放緩至0.1%，低於預期，年增率5%創下2021年5月以來最低，連九個月下滑，顯示通膨持續放緩，市場確信美國聯準會（Fed）升息循環已接近尾聲，5月可能最後一次升息1碼。一旦Fed停止升息，有利於股市評價修復。

歷史經驗顯示，Fed停止升息後的台美股市皆有亮眼漲勢。回顧過往兩次Fed停止升息，分別在2006年6月及2018年12月，當時的台美股市表現，若停止升息後三個月、六個月及一年計算美國S&P500指數及台灣加權指數報酬，美股平均上漲9.0%、14.1%、23.0%，台股則平均分別上漲5.8%、14.3%、28.6%。

不過由於第1季台股已有明顯漲幅，而近期公布的基本面數字仍處於低迷期，如台灣3月外銷訂單金額為465.8億美元，年減25.7%，連七月陷入衰退，第1季外銷訂單較去年同期衰退21.3%，創下近14年來單季最大減幅，外銷訂單疲弱格局仍未見轉機，受到基本面拉扯下，大盤恐呈現區間震盪整理走勢，不過中小型題材股表現活躍，櫃買指數4月中創下波段新高，盤面以個股表現為主，未來法說會與季報的基本面檢驗非常重要。

因此在Fed下次利率決策會議於5月3日登場前，企業營運基本面重回市場焦點，美國大型銀行股財報大多優於預期，金融股壓力大幅舒緩，目前美股財報表現喜憂參半，美股4月中下旬起投資氣氛轉差，加上台灣電子權值股表現疲弱，資金轉進傳產類股，如汽車、觀光及具減碳題材的造紙類股，而後台積電法說會下調全年展望，主因為電子業庫存調整緩慢且需求尚未恢復，不過維持全年資本支出為320億～360億美元水準，多數研究機構認為下半年營運仍將擺脫谷底、迎來復甦。5月仍有多家美國重量級科技財報，如微軟、Google及蘋果接棒登場，台灣亦有指標科技大廠如環球晶、世界，將影響整體電子產業展望。

法說會與財報季使近期市場不確定因素仍高，盤面觀望氣氛濃厚，加上中小股面臨漲多獲利了結賣壓，台股近日回檔後技術面轉趨弱勢，短線恐延續震盪整理格局。展望後市，以歷史經驗而言，Fed暫停升息後有利台美股長線發展，加上製造業庫存調整近尾聲，下半年拉貨有望提振企業獲利表現，預期基本面將逐漸走向正軌，待消化法說會利空出盡後，指數有機會再度回升。

而隨著股價修正，許多個股現金殖利率大幅提升，為高股息股增添投資吸引力，加上台股逐漸進入除息旺季，配息的資金若再投入股市將挹注新一波資金活水，有望為指數帶來下檔支撐，投資人可優先關注高殖利率以及基本面較佳、填息機率高的族群，把握台股經濟谷底回升時，同時享有股息與價差的投資機會。

（作者是國泰投信總經理）