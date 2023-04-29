16檔豪氣發股利 帶頭衝

市場對科技業復甦腳步漸生疑慮，台股更加偏好高股息個股、依賴大股東豪氣發股利，篩選現金股利殖利率逾5%，3月營收創今年以來新高，基本面表現令法人、大戶驚艷，計有緯創（3231）、廣達等16檔個股，是5月領軍衝鋒季線、向上挑戰月線的尖兵。

圖／經濟日報提供

昨（28）日外資對台股終止連九賣，但僅買超6億元，顯示對後市還未完全翻多，法人認為，中國大陸對美光進行調查，讓美中貿易戰持續並可能擴大，影響下半年旺季效應，因此外資抱持高度警戒。

元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧總經理呂仁傑指出，科技業向來有「五窮六絕」的景氣循環軌跡，在淡季期間，市場容易對地緣關係、產業變化多所揣測，因此在進入第3季旺季拉貨之前，每月營收、現金股利，成為股價表現的重要關鍵。

根據統計，上市櫃公司大股東決議大手筆發放現金股利，帶動目前現金股利殖利率來到5%之上、高於聯準會的4.75%~5%聯邦基金利率，同時，3月營收寫下今年前三個月新高，意味基本面有機會率先脫離庫存調整及下游需求不明等困境，同時，法人在過去五個交易日買超逾千張的個股，包括緯創、佳世達、南電、統一實等個股。

華南投顧董事長儲祥生表示，這些雙高股主要集中在筆電、汽車、ABF載板、傳產績優股等族群上。以筆電股來說，亞系外資券商日前一口氣調高緯創等五家相關大廠展望，主要是預估第2季筆電出貨量有望季增9%、第3季季增幅度進一步擴大至17%，加上現金殖利率的保護，達到「進可攻、退可守」的戰略地位，將有助於提高投資報酬的勝率。