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壽險5月宣告利率調整調查 這家公司的美元保單漲至3.8%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險公司5月宣告利率調整狀況提前出爐。據了解，主要壽險公司的美元保單宣告利率多數按兵不動，目前為止僅全球人壽、三商美邦人壽將進一步調升宣告利率，以全球人壽而言，調整後，美元現售商品最高利率約在3.8%。

壽險龍頭國泰人壽5月現售商品，不論新台幣或美元，宣告利率均未調整；在停售產品部分，因銀行調升2年定存利率，部分新台幣保單的宣告利率將隨之上調。

富邦人壽指出，現售商品部分宣告利率未變動，部分停售的新台幣利變年金及萬能壽險商品，因三家行庫的2年定存利率調升，宣告利率跟著上調，調幅為0.05%~0.12%，共計41張商品。

全球人壽表示，5月調升五款美元現售商品宣告利率10個基本點（0.1個百分點），調整後，美元現售商品的宣告利率介於3.3%~3.8%；停售商品部分不變。

至於新台幣保單，5月將調升一款現售商品的宣告利率5個基本點（0.05個百分點），調整後，新台幣現售商品宣告利率介於2%~2.3%；停售同樣不變。

三商美邦人壽指出，5月有33個美元利變商品宣告利率調升5~10個基本點，其餘無異動；現售美元利變商品宣告利率落在3.05%~3.45%，現售新台幣利變商品宣告利率落在1.15%~1.8%。

新光人壽表示，5月宣告利率不會調整；南山、中國與台灣人壽等則是5月初才會公布。

新台幣 壽險公司 保單

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