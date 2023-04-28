企業財報不佳 台股本周市值蒸發740.71億
台股本周受到企業財報不佳、半導體股ADR連連下挫影響，上半周殺聲隆隆，下半周止跌反彈，本周周線收黑，下跌23.81點。根據臺灣證券交易所統計，今(28)日收盤時全體上市公司市場總值為新台幣48兆9,133.32億元，較上周減少740.71億元，減幅約為0.15%。
依證交所資料，28日發行量加權股價指數收盤為15,579.18點，較上周下跌23.81點，跌幅約為0.15%；台灣50指數收盤為11,710.83點，較上周下跌92.21點，跌幅約為0.78%；寶島股價指數收盤為17,899.16點，較上周下跌16.14點，跌幅約為0.09%。
產業別指數方面，漲幅以資訊服務類指數上漲3.57%為最大，跌幅以光電類指數下跌2.53%為最大，未含金融類指數下跌31.74點，跌幅約為0.24%，未含電子類指數上漲123.27點，漲幅約為0.68%，未含金融電子類指數上漲117.65點，漲幅約為0.77%。
本周集中交易市場總成交金額為1兆1,038.56億元，全體上市股票成交金額為1兆380.85億元，股票成交量周轉率為1.91%；成交金額前三名產業依序為第一名半導體類3,291.67億元，占全體上市股票交易金額31.71%，第二名電子零組件類1,174.65億元，占全體上市股票交易金額11.32%，第三名電腦及周邊設備類818.57億元，占全體上市股票交易金額7.89%，成交量周轉率前三名產業依序為資訊服務類19.23%、造紙類9.02%、化學工業類7.56%。
累計今年年初開盤迄今共71個交易日，集中市場總成交金額為15兆9,283.41億元，市場日平均成交金額為2,243.43億元，股票成交量周轉率為26.39%，股票日平均成交量周轉率為0.37%。
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