台積電站回500元 領電子股反彈 法人：需觀察這些重點

台積電（2330）今日盤中重新站回500元，上漲7元、漲幅1.32%，上市電子指數上漲1%、上櫃電子指數上漲1.7％。法人表示，電子指數反彈力道與是否可扭轉之後局勢需再觀察，下周還有FOMC會議以及其他重量科技財報會是觀察重點，電子類股看法傾向可再觀望。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，電子指數已經回到回檔低點，但是反彈力道與是否可扭轉之後趨勢，是需要再觀察的部分，會先以跌勢不變、跌深反彈看待，短期季線以下的均線雖然反彈，但是季線以上的壓力還是很重。

黃國偉說，雖然美國科技股Meta與微軟等財報公布之後大漲，但並非每個科技股都有公布出來那麼好，接下來還有蘋果、Intel、Aamazon 等重量級科技股面都要陸續公布財報；台灣情況也相同，目前公布第一季財報的電子股只有幾檔而已，後面還有很多重頭戲，加上下周聯準會FOMC會議也是不確定因素，在財報與利率決策都還蠻具有不確定性因素的情況下，認為電子股票的股價回檔其實已經反應基本面保守展望。