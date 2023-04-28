台積電開漲5元 台股早盤漲逾百點

美股四大指數收紅，標普和道瓊工業指數創近4個月最大漲幅，Meta股價一度觸及一年多來最高，激勵台股今（28）日開盤上漲65.85點，開盤指數15,477.34點，早盤漲逾百點；台積電（2330）開盤上漲5元，開盤價498.5 元。法人表示，勞動節連假、下周FOMC會議前，市場觀望氣氛持續濃厚，將壓抑指數反彈表現，操作上不宜太過積極，選股承接看重族群性以及技術面，技術面型態需強於大盤。

群益投顧說，均線架構續朝空方發展，季線將扣抵新春開紅盤的跳空，除非站回15500以上，否則會開始走平下彎。勞動節連假、下周FOMC會議前，市場觀望氣氛持續濃厚，將壓抑指數反彈表現，操作上不宜太過積極。

操作操策略方面，選股承接看重族群性以及技術面；同族群仍有續強個股，技術面型態強於大盤，至少仍守住月、季線且成交量未失溫。

周四（27日）美股四大指數收紅：道瓊指數上漲524.29點、漲幅1.57%，那斯達克指數上漲2.43%，標準500指數上漲1.96%，費半指數上漲0.64%。

群益投顧說，美股大型科技股財報利多領漲，電子權值股稍見回神，但只能算弱勢反彈，成交量能未達月均量。Meta接棒微軟和Alphabet財報亮眼，成本削減和廣告業務持續改善，股價大漲14%，帶動通訊服務板塊勁揚5.5%。台積電ADR上漲1.73%。 亞馬遜地1季營收獲利均亮眼，唯雲端恐持續疲軟，盤後跌2%。

三大法人周四集中市場合計賣超121.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超128.3億元，投信買超17億元，自營商（自行買賣）賣超2.5億元，自營商（避險）賣超7.4億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資加碼期貨多單 3，688 口，未平倉淨多單回升至 9,253 口，而自營商則是加碼期貨多單 5 口。另外在選擇權未平倉部分，5月份第1週的買權最大未平倉較前日下移一檔至15，600點，而賣權最大未平倉則維持15,000點的位置，顯示出多方仍較為悲觀。

周四台指期開平後震盪走強，臨近年線位置買盤持續進駐，未在進一步跌破，指數終場以小漲作收，成交量能再次萎縮，顯示市場於指數低檔位置觀望氣氛濃厚。電子類股領漲大盤，電子期上漲0.73%，金融期下跌0.12%，電金走勢分化，台積電擺脫頹勢小漲收紅，為指數帶來支撐，盤面以半導體、航運類股領漲，周五觀察聯發科法說是否帶動電子類股與大盤走強。