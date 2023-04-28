4/28【早晨財經速解讀】富邦金、國泰金、華南金超慘配息！科技股財報優於預期 美股跌勢結束？
國內金控股利政策陸續出爐。在合庫金控之後，國泰金控（2882）昨（27）日宣布，動用資本公積發放普通股現金股息每股0.9元，為第二家動用資本公積發放股利的金控。
富邦金控昨天也決議，配發普通股每股現金股息1.5元及股票股利0.5元，每股合計配發2元。
第一金董事會通過每股配發0.8元現金、0.3元股票，合計1.1元、盈餘分配率守住70%、但較上年度分配率79%減少，其中每股配0.8元股息、更下探八年低點。
華南金每股配發0.59元現金、盈餘配發率僅46%，為2008年16年來首度全部配發現金。
以科技股為重的那斯達克指數周四引領美國主要股指反彈，臉書母公司Meta Platforms的強勁財報蓋過了對美國經濟成長放緩的擔憂。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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