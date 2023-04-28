4/28【早晨財經速解讀】富邦金、國泰金、華南金超慘配息！科技股財報優於預期 美股跌勢結束？

近期台股持續反映財報季表現較為震盪，由於第1季台股無視基本面疲弱，投資焦點放在未來新產品與新應用成長前景，漲幅已反映未來三至五年獲利，如今投資人須面對第1季企業獲利衰退、下半年能見度仍偏低的事實，短期獲利了結賣壓導致股價回檔也在預期中。不過，通膨持續緩步走低，5月初應為聯準會今年最後一次升息，可望激勵投資信心。

2023-04-27 23:35