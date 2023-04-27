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星宇航空昨爆量上漲 首條航線正式啟航

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

星宇航空（2646）開航首條長程航線「台北－洛杉磯」，昨（26）日爆出1.8萬張大量，漲幅5.89%，有網友在PTT發文討論是否該買星宇航空股票引發熱議，有網友表示、「我OK 你先買」、「50大學長還在等學弟們加入」、「等回到46在跟我說一下 讓我解套」、「冤魂太多，你先買」、「加油幫你集氣」。

有網友表示「回到30幾元了欸 當初50的還好嗎？」、「遺產搶短多」、「現在一大堆航空公司可以選 機票也沒比較便宜」、「35以上的套了一堆人...」、「肩膀重重的 上面還有好多人」、「體質好的都不賺錢了還星宇，買夢想的」。

不過也有網友認為「哪支漲高了才追 不會高機率被割？什麼廢理論」、「漲了才進場？不割嗎」、「體質好的都不賺錢了還星宇，買夢想的」、「增資後再說」、「油價下跌 觀光復甦 暑假 也許還有機會解套」。

星宇今（27）日股價開盤34元，最高一度達34.75元，不過隨後下殺，一路在平盤以下震盪，終場收32.8，下跌0.91元，跌幅達2.69%，成交量10,160張。

星宇航空

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