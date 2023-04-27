利率有望步入末升段 法人分析：債市投資聚焦一策略

美國聯準會(Fed)5月3日將舉行利率決策會議，不過，以芝商所期貨交易數據觀察，截至4月26日有82%預估下周將升息1碼，政策利率將落在5～5.1%，目前市場多數預期下周將是這波升息循環最後一次升息；國泰投信分析，歷史經驗顯示，升息循環末段進場布局債市，往往可以掌握債市多頭趨勢展開的投資機會，投資人可聚焦目標到期策略，並鎖定短年期、全球投資等級債。

因應債市投資契機，國泰投信即將募集國泰三年到期全球投資等級債券基金（00727B）為國內少數聚焦全球投資等級債的目標到期債券基金。

相較於一般無到期日的債券基金，國泰投信說，目標到期債券基金以買進持有至到期為主要投資策略，具較明確的投資期間，及相對可預期的目標收益(到期殖利率)，加上較低的周轉率，在此策略下，目標到期債券基金的存續期間(duration)將隨債券存續年限縮短而逐年降低，利率風險有望隨之下降。

市場利率與債券的價格呈現反向關係，因此，投資債券需考量利率風險，當市場利率上升，債券將面臨跌價損失，但目標到期債券投資以持有至到期為主要策略，即使期間債券價格受利率影響而波動，但接近到期日債券價格仍將貼近面額，有助於避開利率風險，即使未來聯準會再次展開新一輪升息循環，投資人對利率風險也不需過度擔憂。

至於過去目標到期債基金常被提及的違約、信用風險，根據信評機構穆迪發布的Moody's Investors Service報告，近十年全球投資等級債券平均違約率僅0.09%，遠低於非投資等級債券的3.5%，即便是在2020年新冠肺炎疫情衝擊，全球投資等級債券違約率仍僅0.1%，鮮少有違約情況發生。