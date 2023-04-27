從全國稅賦挖掘唯一強勢產業！「這族群」漲了一段似乎想再創高？

【撰文・玩股小博士】

飆股檢測，這是將基本面、技術面、籌碼面合在一起，你可以看到紅點越多，其實就代表股票多頭數據越搶眼，而綠點則是代表空頭指標...

最近又開始一年一度的報稅季，四月份是汽機車的使用牌照稅，而五月份則須申報個人綜合所得稅及房屋稅，七月份會被徵收汽車燃料使用費，接著十一月會收取地價稅，簡單而言，國內除了第一季之外，其餘三季都有相對應的稅收。政府在收繳這些稅金之後，也能清楚知道國內經濟發展及國民所得概況。另外還有一些不定期的稅收，例如我們投資賣股就要繳納證交稅，賣房就要繳納契稅、土地增值稅，公司營運就要繳納營業稅、貨物稅及營所稅。

根據財政部統計2023年第一季稅賦數據分析，全國賦稅總收入淨額為4,872億元、年增0.9%，相較2022年增長約44億元，表面上看起來幾乎不受新冠疫情影響，實際上若拆開個別項目來看，差異性可大了。證交稅減少136億元、年減27.1%，這成為第一季衰退最誇張的產業，另外土增稅、契稅同樣雙雙出現38.4%、26.9%的大幅衰退，這確實反應出產業的實況。你想嘛，當2022年台積電被殺個半死，甚至十月份還遇上台股崩盤，這當然降低投資人進場的意願，因此成交量低迷也導致證交稅跟著變少；另外，土增稅及契稅是在買賣房屋才會被收取的稅金，因此如果房市冷淡，那麼土增稅及契稅自然也會受到房市冷淡而減少交易，所以你可以去看看不動產及證券商概念股是怎麼樣，是不是同樣走弱？

如果是這個邏輯來看，稅收衰退最多就表示產業走弱，反過來講，我們如果從稅收年增最高的前三大稅收，是不是就代表這些產業值得注意？2023年或許就有投資機會。年增率前幾名分別是贈與稅51.3%、關稅10.3%、貨物稅8.4%、綜所稅7.5%及營業稅6.6%，撇除贈與稅、綜所稅、營業稅等個人或產業性稅收不看，可以再更觀察細部的稅收來源，藉此研究背後成因。

以成長最高的關稅為例，這是受到汽車、食品及紡織品需求大增而帶動，其實也能看出產業的火熱。而貨物稅的成長動能主要來自車輛貢獻極大動能。從稅收的數據來看，可以發現國外進口到台灣的汽車確實相當多，直接拉出幾家國內前幾大的汽車類股，你就能馬上看出端倪，接下來以裕隆、中華、和泰車、三陽工業、汎德永業等股票做為對照吧。

庫存總覽

首先建議大家，不管你是用APP或什麼工具軟體，最好是找一個不錯的平台把股票加入觀察清單中，原因很簡單，當你只看一檔股票時，搜尋個股只需要查詢相關資訊，但沒辦法立刻對照多檔股票的相同數據，這樣很難抓出一個族群性。所以我就先使用玩股網的免費工具，利用庫存股功能建立清單，你可以點擊上面的傳送門，或者從首頁最上面的「庫存股」也能找到，這可將最多六檔股票加入在一個群組，同時觀察各項投資資訊，如果不確定怎麼使用，可以觀看懶人包「個股研究的必看指標有八個！以台積電、鴻海、兆豐金、統一為例說明示範。【庫存股】」。所以這次我想觀察五家國內汽車指標股，正好符合使用需求，馬上來看看這些股票表現是不是如稅賦年增一樣強勁吧。

第一個先打開技術線型，我設定的是日Ｋ，其實這五檔確實很強，五日線都跟月線呈現黃金交叉，裕隆、三陽工業在這幾天直接往上衝高，而且成交量放大也是過去少見，以技術面來說確實呈現利多，在2023年大盤繼續爛的狀況之下，你看大盤指數也是盤整而已，結果汽車族群已經全面翻揚，這也代表汽車相關稅賦衝高，的確來自於產業利多。

至於股票上漲，如果沒有三大法人在後面當靠山，也很難有延續性，加上最近市場籌碼面又很亂，盤勢不明朗也讓大戶、散戶投資策略跟著被影響，但這個現象卻沒有發生在汽車族群上。我們打開「法人動態」的頁籤，可以看到這五檔汽車股的近期籌碼都是多頭，除了三陽工業近幾日微幅賣超，其餘都是整路紅，這代表技術面的多頭放量，就是來自法人持續買超，因此籌碼面也相當漂亮。

在看完技術面、籌碼面之後，別忘了我們最前面提到國內進口汽車貢獻財政部龐大的稅收，那這些進口車到底業績好不好？還是單純拉貨堆庫存而已？從這些公司的營收就能馬上抓出關鍵。從最新公布的2023年三月營收來看，這五檔汽車股的營收都創下近期新高，而且第一季累計營收同樣維持年增，除了一月份出現衰退以外，二、三月都繳出營收年增的佳績，不過你也不要解讀錯誤，從一月衰退到二月年增並不是公司業績爛，而是遇到史上最長天期的九天農曆連假，加上年初元旦也有連假，當月工作天大幅度縮水加上市場依舊缺車，因此出現衰退也是合情合理。總之，這些公司業績依舊很旺，所以也帶動基本面超強，因此也成為台灣政府第一季稅收組成的要角。

最後一個則是飆股檢測，這是將基本面、技術面、籌碼面合在一起，你可以看到紅點越多，其實就代表股票多頭數據越搶眼，而綠點則是代表空頭指標。以這五檔汽車股來說，除了汎德永業的多頭指標稍微弱一些，其餘表現都很強，甚至裕隆、中華、和泰車都只有紅點而已，表示短期內沒有太多的空頭壓力，尤其和泰車居然拿下表格幾乎全部的紅點，除了股價沒有創三日高點之外，全部的多頭數據都符合標準，而且也沒有任何空頭的綠點，這表示和泰車近期各方面表現都很優異，這也可以支撐汽車族群處於多頭的言論，因為和泰車就是汽車類股中的老大，也是台股中的大型權值股之一。

所以你知道為什麼汽車股一直上漲卻沒人知道了吧？原因大家都沒興趣啊，市場中也很少人在提這個族群，但或許就是如此，三大法人才默默吃貨，也低調一路上漲至今，基本面也維持強勢，如果法人繼續買下去，你覺得有沒有辦法再衝一波行情？我想這機會是有的，直到散戶以及機構開始大肆報導以前，看起來後續的發展空間還是不小呢。

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