富邦期貨：若賣壓持續的話 將再回測年線支撐
聯邦存款保險公司(FDIC)傳出考慮下調對第一共和銀行的評分，此舉可能限制該銀行使用聯準會貼現窗口和3月推出的緊急貸款工具，第一共和銀行股價再度重挫近30%，也波及其他銀行股，市場擔憂第一共和可能引爆下一個銀行業危機的地雷，美股賣壓延續，道瓊及S&P500指數收低，微軟因財報利多大漲，帶動那斯達克及費半指數收高。
具有景氣風向指標的德州儀器將Q1庫存天數上調38天至195天，庫存持續去化使半導體業第2季營運動能承壓，加上近期新台幣匯價趨貶，資金外移加重台股賣壓，台指期目前跌破季線，可觀察前波低點支撐，若賣壓持續的話，將再回測年線支撐；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單持續縮減，散戶小台多空比維持正值，未平倉PUT/CALL Ratio仍低於90%，籌碼面偏向有利空方。(富邦期貨/提供)
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