台積電開盤小跌0.24點 大盤開15,374點 台積電開盤價491元

台股今（27）日開盤小跌0.24點，開盤指數15,374.39點。台積電（2330）開盤價491元。投顧法人表示，台股短期逢低多頭抵抗力度有望增強，在指數反彈向上的情況下，投資人可減碼獲利欠佳、法人減碼股；低接具業績題材、技術面偏多股。

群益投顧表示，在格局壓縮偏弱下，買盤估續熱炒題材概念，但在相對風險轉增下，宜擇強嚴守技術面應對。目前台股萬六卡關、上檔承壓，惟下檔接近前波低點與半年線交會的支撐，短期逢低多頭抵抗力度有望增強。

富邦投顧說，操作策略上，由於指數反彈向上，投資人可減碼獲利欠佳、法人減碼股；盤中急殺，低接具業績題材、技術面偏多股。

做多需留意，受惠政策加持相關技術面強勢綠能、碳權、軍工股等族群；及拉回均線支撐轉強、受惠美科技股大漲，連動受惠相關伺服器供應鏈股；做空則需留意，首季財報獲利欠佳，技術面走空，如散裝航運、遊戲股；以及技術面轉弱、法人調節股，如觀光、PA等族群。

周三(26日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌228.96點、跌幅0.68%，那斯達克指數上漲0.47%，標準500指數下跌0.38%，費半指數上漲0.57%。

統一投顧說，美股主要指數漲跌互見，道瓊與標準500指數表現弱勢主要是因為銀行股拖累，昨日大型銀行股下跌超過2％，而台積電ADR小跌0.05%，美股昨日科技股表現強勁，微軟、美光大漲，在科技股轉強，傳產、金融、軍工轉弱，對台股科技股表現為有利的。

三大法人周三集中市場合計買超2.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超55億元，投信買超3.3億元，自營商(自行買賣)買超48.8億元，自營商(避險)買超5.5億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資減碼期貨多單 1,006 口，未平倉淨多單進一步下降到 5,565 口，而自營商則是減碼期貨多單 406 口。另外在選擇權未平倉部分，5月份第1週的買權最大未平倉維持在15,700點，而賣權最大未平倉則下移至15,000點的位置，顯示出市場多方較為悲觀。

在盤勢部分，周三台指期盤勢呈現開平震盪走弱的格局，所幸市場整體賣壓並不大，指數終場以小跌作收，不過成交量能明顯萎縮不少，顯示市場買盤信心不足、指數推升力道薄弱。從技術面觀察，雖然周三台指期以帶下影線的黑Ｋ棒作收，不過成交量能偏低，因此無法形成有效的轉折訊號，短線來看在指數帶量站回季線以前，不宜過度樂觀看待。