4/27【早晨財經速解讀】FDIC考慮退場 第一共和銀行暴跌 台積電500元天花板?股價貴?巴菲特仍持大量現金

美國股市周三收盤下跌，微軟在內大型科技公司財報雖支撐大盤信心，但標普500指數和道瓊工業指數仍受美國經濟疑慮和銀行股拖累而下跌。

道瓊工業指數下跌228.96點，跌幅0.7％，至33,301.87點; 標普500指數跌15.64點，跌幅0.4％，收在4,055.99點。那斯達克綜合指數上漲張0.5％，收11,854.35點。

經濟敏感的運輸股收盤表現最疲弱，而第一共和銀行（First Republic Bank）觸及歷史新低，導致銀行股下跌。自兩家美國銀行最近倒閉以來，投資人對銀行業感到不安。

微軟股價大漲7.2％，上季獲利和營收均亮眼，人工智慧產品令人期待，亞馬遜也受激勵上漲2.3％；數據分析公司Datadog DDOG.O上漲10.5％；雲端資料中心業者Snowflake上漲8.5％。

Alphabet 第1季財報優於市場預期，並實施規模700億美元的庫藏股，收盤股價跌0.1％。

美國銀行財富管理部門的公共市場負責人Lisa Erickson表示說：「市場正在尋找經濟和企業前景的動向。儘管不乏亮眼財報，但投資人意識到這並不足以釐清走勢。」

Erickson表示，投資人靜候更多的財報，周五關鍵通膨數據以及下周的聯準會（Fed）決策會議。

第一共和銀行的困境進一步加深，在動盪中再挫30%。彭博報導，官員傾向下修第一共和銀行的評分，包括所謂的駱駝信用評級（CAMEL rating），這將限制這家銀行使用Fed貼現窗口和上月推出的一項緊急貸款工具。

PacWest Bancorp帶來了第一共和銀行不會造成整個銀行業危機的一線希望，股價上漲7.5%。

Evercore ISI的央行策略主管Krishna Guha寫道，「我們不能排除第一共和銀行的事態發展可能導致FOMC跳過5月、同時暗示6月升息的可能性」。

美國眾議院傍晚通過債務上限法案，但此法案在參院毫無過關希望且美國總統拜登表示將會否決。

道瓊運輸類股指數大跌3.6％，創下2022年5月以來最大的連二日跌幅，反映周三公布資本財訂單低於預期以及UPS周二公布業績疲弱。

不過，分析師如今對財報更加樂觀，看好標普500指數成份股企業第1季獲利僅下降3.2％，而非3.9％。

臉書母公司Meta 盤後大漲10％，因本季營收預測優於預期，數位廣告市場轉回像臉書和Instagram這類可靠的平台。

動視暴雪因英國監管機構基於壟斷疑慮封殺微軟收購案而大跌11.4％。