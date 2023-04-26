遠東生技27日37元登興櫃 成為首家微藻概念股生技公司
遠東生技（6886）將在27日以37元掛牌登興櫃，成為首家微藻概念股生技公司，遠東生技董事長兼總經理闕鴻達今(26)日表示，近兩年公司發展抗病毒保健品在歐洲市場熱銷，帶動去年獲利倍數成長，今年雖然疫情退燒，但是看好自第2季起營運成長，期望今年毛利能維持去年一樣水準。
遠東生技今日舉行興櫃前業績發表會，該公司去年合併營收3.79億元，年增19%，稅後淨利9,066 萬元，年增175.7%，每股稅後純益（EPS）3.63元，公司目前的業績，外銷市場占比73.67%、內銷為26.33%，外銷市場包含全球60多國。
闕鴻達表示，過去三年受惠疫情影響，帶動保健品熱銷，尤其歐洲客戶對抗病毒保健品需求大增，更是去年獲利倍數成長的主要動能。今年雖然疫情退燒，但是看好抗病毒保健品的發展，再加上公司將於5月推出全新APP服務，因此看好2季起營運成長，期望今年毛利能維持去年一樣達到57%水準。
闕鴻達表示，目前公司除了開發多項複方保健品之外，也供應微藻原料藥提供菲比克生醫公司發展新藥，適應症鎖定肝臟發炎、肝硬化與B型肝炎，近期已向TFDA 提出人體臨床試驗申請；另外，公司也發展家禽用營養補充品。
此外，遠東生技今年起也開發出全球唯一的微藻料植物肉，已經和食品品牌「呷七碗」合作推出棕子，將在聖德科斯連鎖通路銷售。
為了深入探究微藻的各種可能性，遠東生技共設有四座獨立高階實驗室，進行深入研究並共享資源。自1998年起與長庚大學合作，開啟微藻生醫抑制病毒之應用，在2020年新冠疫情高峰期展現高度的市場應用開發實力，有別於既有新藥，讓新冠病毒阻擋在宿主的細胞外，而遠東生技也持續深入研究不同的機轉模式，期許對病毒的防疫有所貢獻。
遠東生技重視源於微藻的根本，在乎以人為主的健康未來，在精準再生醫學的API醫材開發、生醫檢測、預防醫學、機能保健、美容保養、及綠能環保等六大領域的應用發展可以走得更加穩健踏實。
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