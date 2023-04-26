今年谷底已過 法人調高這檔砷化鎵股目標價

全新（2455）受惠安卓手機品牌廠回補庫存、釋出新機訂單，加上新款iPhone相關訂單最快第2季末開始挹注，法人看好，今年業績谷底已過，第2季、第3季逐季走揚，維持「買進」投資建議，調高目標價約三成。

法人指出，全新第1季仍處於庫存調整階段，單季營收3.9億元，季減22.0%，符合預期，但3月營收回升至1.8億元，月增87.4%，主要拜手機相關需求增溫，射頻產品線營收月增近一倍至1.3億元，為今年來首度回升至1億元以上，且第2季展望佳。

展望今年，法人預估全新全年營收將達27.3億元，年增約5.1%，其中，預估射頻產品線營收增至21.7億元，年增4.7%，雖然成長幅度雖不大，但相關營收自第1季至第3季呈現逐季增加。

法人分析，近幾年安卓手機品牌廠旗艦機種傾向於iPhone新機推出前上市，相關訂單近期陸續開始拉貨，尤其安卓手機市場去年各季出貨量均低於3.2億支，隨品牌廠逾1年持續去化動作，有助庫存逐漸回到健康水準，且此部分需求近期已見回溫。

此外，蘋果通常於上半年調整庫存，新機鋪貨相關訂單通常第2季末至第3季初間釋出。

在光電產品線部分，法人預估今年相關營收成長6.8%，主要動能除近期中國大陸資料中心相關需求增溫，帶動PIN等相關產品線出貨成長外，國際大廠計畫推出AR/VR穿戴式裝置，亦貢獻部分全新業績表現。