股利配發箭在弦上 元大ESG高股息N超前部署除權息行情

臺灣證券交易所公布2022年前三季上市公司的業績數據成長驚人！營收、淨利相較於2021年同期分別增長10.16%、7.95%，累積前三季稅後淨利超過三兆新台幣，讓廣大股民對今年的配息金額高度期待。

目前多檔個股已公告股利政策，諸如聯電（2303）、聯發科（2454）、長榮海運（2603）都有令人驚豔的現金殖利率，要如何善用投資工具，參與除權息的行情呢？投資人可以參考一種新的金融商品：ETN。ETN全名為指數投資證券，與ETF一樣是連結指數、掛牌交易的金融商品，只要有證券帳戶就可以買賣。

元大ESG高股息N（020029）連結由臺灣指數公司編制，篩選ESG表現及財務指標、現金股利殖利率後，精選20檔個股的特選ESG高股息報酬指數，是一檔網羅優質高股息標的的ETN。指數成分股每年都會定期審查，淘汰配息差的公司、納入配息更好的企業。台灣企業努力經營加上精心設計的選股策略，讓ESG高股息指數回測五年的平均現金殖利率高達5.4%。

元大ESG高股息N挑選近三年現金股利殖利率表現較好的個股，排除僅有一年配發高額股利的公司。ETN連結含息的報酬指數，配息直接滾入淨值，享受配息及再投資收益外，又節省稅賦的成本。

觀察元大ESG高股息N的成分股最新年度的配息政策，其中權重最高的聯電、聯發科等標的，分別享有6.8%及9.7%的超高現金股利率，前十大成分股的現金股利率從4.4%-9.7%不等。

元大ESG高股息N可以解決一般投資人資金較少，無法同時購買多檔股票，或是沒有時間追蹤、研究數百間上市公司的股利政策的困擾。透過指數的選股策略及追蹤標的指數報酬，將資金投資於精心挑選的20檔ESG高股息公司，又可以達到分散風險的效果。

投資手續費低，交易也非常方便。只要有證券帳戶，就可以買賣，且交易稅僅千分之一。每年指數成分股的配息自動滾入指數再投資，享受複利效果又節省了稅負成本。ETN設有到期日及提前到期的機制，投資前請詳閱公開銷售說明書。有興趣的投資人，請至元大證券ETN官網查詢。