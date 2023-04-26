快訊

金門軍方悍馬車「運送彈藥突自燃」大火吞噬車體嚇壞民眾 金防部回應了

曾是邵氏名小生！「風水世家」男星宗華逝世 享壽79歲

股利配發箭在弦上 元大ESG高股息N超前部署除權息行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所公布2022年前三季上市公司的業績數據成長驚人！營收、淨利相較於2021年同期分別增長10.16%、7.95%，累積前三季稅後淨利超過三兆新台幣，讓廣大股民對今年的配息金額高度期待。圖／本報系資料庫
臺灣證券交易所公布2022年前三季上市公司的業績數據成長驚人！營收、淨利相較於2021年同期分別增長10.16%、7.95%，累積前三季稅後淨利超過三兆新台幣，讓廣大股民對今年的配息金額高度期待。圖／本報系資料庫

臺灣證券交易所公布2022年前三季上市公司的業績數據成長驚人！營收、淨利相較於2021年同期分別增長10.16%、7.95%，累積前三季稅後淨利超過三兆新台幣，讓廣大股民對今年的配息金額高度期待。

目前多檔個股已公告股利政策，諸如聯電（2303）、聯發科（2454）、長榮海運（2603）都有令人驚豔的現金殖利率，要如何善用投資工具，參與除權息的行情呢？投資人可以參考一種新的金融商品：ETN。ETN全名為指數投資證券，與ETF一樣是連結指數、掛牌交易的金融商品，只要有證券帳戶就可以買賣。

元大ESG高股息N（020029）連結由臺灣指數公司編制，篩選ESG表現及財務指標、現金股利殖利率後，精選20檔個股的特選ESG高股息報酬指數，是一檔網羅優質高股息標的的ETN。指數成分股每年都會定期審查，淘汰配息差的公司、納入配息更好的企業。台灣企業努力經營加上精心設計的選股策略，讓ESG高股息指數回測五年的平均現金殖利率高達5.4%。

元大ESG高股息N挑選近三年現金股利殖利率表現較好的個股，排除僅有一年配發高額股利的公司。ETN連結含息的報酬指數，配息直接滾入淨值，享受配息及再投資收益外，又節省稅賦的成本。

觀察元大ESG高股息N的成分股最新年度的配息政策，其中權重最高的聯電、聯發科等標的，分別享有6.8%及9.7%的超高現金股利率，前十大成分股的現金股利率從4.4%-9.7%不等。

元大ESG高股息N可以解決一般投資人資金較少，無法同時購買多檔股票，或是沒有時間追蹤、研究數百間上市公司的股利政策的困擾。透過指數的選股策略及追蹤標的指數報酬，將資金投資於精心挑選的20檔ESG高股息公司，又可以達到分散風險的效果。

投資手續費低，交易也非常方便。只要有證券帳戶，就可以買賣，且交易稅僅千分之一。每年指數成分股的配息自動滾入指數再投資，享受複利效果又節省了稅負成本。ETN設有到期日及提前到期的機制，投資前請詳閱公開銷售說明書。有興趣的投資人，請至元大證券ETN官網查詢。

高股息 ESG 股利 除權息 營收

延伸閱讀

綠色行動力論壇／永豐銀董座 曹為實：綠色企業比較值錢

跨界打造ESG生態圈／台電陳銘樹：多管齊下催動減排

一銀深耕ESG 贊助偏鄉醫療

跨界打造ESG生態圈／日月光劉珮晴：帶供應鏈低碳轉型

相關新聞

股利配發箭在弦上 元大ESG高股息N超前部署除權息行情

臺灣證券交易所公布2022年前三季上市公司的業績數據成長驚人！營收、淨利相較於2021年同期分別增長10.16%、7.9...

台股上漲3.9點 三大法人買超4.28億元

今（25）日台股尾盤反彈收紅，權王台積電（2330）下跌，股價跌幅1.3%，大盤指數終場收15,374.63點，上漲3....

台股尾盤由黑翻紅收15,374點 台積電跌6.5元收491.5元

台股今(26)日終止連黑，開低走高尾盤由黑翻紅，終場收盤為15,374.63點，上漲3.9點、漲幅0.03%，成交量為2...

台積電跌逾1%至492.5元 法人：保守看待台股後續行情

台積電（2330）今日續跌，盤中跌幅逾1%至492.5元。法人表示，對於台股後續行情持保守看法，投資人不一定需急於在此時...

碳權概念股接力賽 倍力續寫新天價 進入200元俱樂部

碳權交易所有望7月底正式成立，帶動碳權概念股續熱，倍力（6874）、華紙盤中漲幅逾5%，其中倍力今（26）日正式突破20...

火燒台積電！股價持續創波段新低

半導體迎逆風，昨日晚間又傳出廠區失火，台積電（2330）近來面臨內憂外患，股價也持續下挫。台積電ADR周二下跌2.8%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦