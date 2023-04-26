台股上漲3.9點 三大法人買超4.28億元

今（26）日台股尾盤反彈收紅，權王台積電（2330）下跌，股價跌幅1.3%，大盤指數終場收15,374.63點，上漲3.9點，成交量2,156.02億元，三大法人買超4.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超53.4億元，投信買超3.24億元，自營商買超（合計）54.44億元，其中自營商（自行買賣）買超48.87億元，自營商（避險）買超5.57億元。

台股今小幅度反彈，台積電股價續跌，終場收491元，下跌6.5元；族群部分以碳權概念、整車廠、特用化學等表現強勢；特用化學以中華化（1727）、永光（1711）、三晃（1721）強勢漲停；而整車廠今年營收表現佳及車用晶片短缺改善，以和泰車（2207）領軍，帶動包括中華、汎德永業（2247）、裕隆（2201）等表現亮眼。