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火燒台積電！股價持續創波段新低
半導體迎逆風，昨日晚間又傳出廠區失火，台積電（2330）近來面臨內憂外患，股價也持續下挫。台積電ADR周二下跌2.8%，收在82.29美元，連三日下挫，今（26）日早盤股價最低到491元，下跌7元，為三個多月以來新低價。
台積電先進封測六廠工地昨日晚間出現濃煙，消防車於第一時間到場處理，並約於晚間21時10分完成排除；台積電表示，現場無人員受傷或受困，消防人員及工地安全團隊已針對事故啟動調查，後續台積公司將協助承包商釐清事發原因並確保工地安全。
台股昨日重挫256點，台積電股價開低走低，尾盤更遭摜壓至當日最低價498元、下跌9元收市，失守500元大關，為三個月來最低價，市值也跌破13兆元、降至12.91兆元。
統計台積電自上周四（20日）舉行法說會之後，股價從510元修正至昨天的498元，三個交易日跌幅約2.3%。外資在台積電法說會後賣多買少，昨日擴大賣超1.77萬張，三大法人合計賣超1.8萬多張。
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