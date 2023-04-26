泰國六方科-KY 即將回台上市

生產汽車等精密金屬零件OEM製造商六方科-KY回台上市案通過證券交易所核准。

宏遠證券主辦輔導之英屬開曼群島商六方科技(以下簡稱六方科-KY，股票代號：4569)於昨日(25)通過臺灣證券交易所董事會核准回台上市。

六方科-KY生產據點位於泰國北柳府，產品應用領域涵蓋汽車、工業應用、3C電腦及醫療等產業，銷售對象遍布歐洲、美洲及日本等地之著名汽車Tier 1客戶如Continental、Vitesco及Denso，以及工業應用如Fabrinet、Veeco、Lumentum、Coherent、Bruker及Seagate等，所有客戶皆為國際著名上市企業。

2019年~2022年度，六方科-KY營收分別為15.12億元、12.61億元、15.24億元及13.07億元，營業毛利分別為2.87億元、2.69億元、4.52億元及3.3億元，稅前淨利分別為1.78億元、1.39億元、3.02億元及2.94億元，每股盈餘分別為6.45元、4.98元、10.97元及10.65元。

六方科-KY深耕泰國30年，4座工廠皆位處泰國，居東南亞樞紐位置，除可就地供應國際級客戶於泰國在地工廠以外，因長久合作關係密切，並進一步晉升該等企業全球據點之主要供應商。

六方科-KY以其所擅長之超高精度、高品質之超精微加工技術，輔以建置各式高階自動化之車削、銑削、沖壓、表面處理等一貫化生產設備，皆能因技術品質優良、快速反應及產品線布局廣泛而與客戶穩固合作。

目前六方科-KY產品線是以大量標準化之乘用車的引擎、煞車、變速箱傳動系統及車用螢幕零組件應用，及少量多樣之工業應用如雷射切割、光纖通訊等工業設備零組件佔大宗。

隨節能減碳之環保意識抬頭及人工智慧之興起，目前六方科-KY已開發出新能源車、氫燃料電池車、機械手臂及穿戴裝置等新應用產品，具有成長動能。

另該公司亦開發出一系列之自有品牌醫療類產品，例如：與泰國工研院合作開發應用於亞洲人骨骼及身體結構之骨科植入件，以及自行開發應用於血管腔內手術及血管攝影過程中所使用的線狀物之血管導絲，六方科-KY未來將拓展此類醫療產品之OEM代工市場。

六方科-KY為提升產品附加價值，而持續精進精密切割技術，將加工後金屬材進行超冷處理及釺焊，成功開發光纖通訊及雷射元件新產品，已獲銷售客戶Coherent、Fabrinet及Lumentum之品質認證並開始出貨。隨著通訊進入5G時代，連網的裝置及所需傳輸的數據量將會急遽的增加以及雷射設備應用範圍也越來越廣泛的趨勢下，預計將帶動工業應用市場朝向正向發展。

另六方科-KY為順應終端市場朝向高階硬碟之發展趨勢，經與全球第一大硬碟廠商合作運用高精密組裝技術並設置高規格無塵室，成功開發第二代熱輔助磁記錄(HAMR)技術氦氣硬碟測試機用新產品。而根據Global Information於2021年12月的研究報告顯示，HAMR設備市場預計將以超過38.8%的複合年增長率增長，到2030年底，產值將達到2.8742億美元，因此預計將為六方科-KY帶來明顯的助益。

六方科-KY於2020年營運雖受新冠疫情影響，但營業收入仍可維持一定水準、持續獲利且近兩年度每股盈餘創高並維持穩定，公司獲利能力表現優異。

展望未來，由於中美政治角力越演越烈，地緣風險明顯提升，致使歐美廠商加速去中國化，泰國作為精密工業重鎮，電動車、工業類產品及3C電子供應鏈完整，帶動歐美廠商往泰國移動，六方科-KY目前已購置未來擴廠所需之土地，冀望未來除擁有泰國在地優勢以外，更可借助於台灣上市的奧援取得資金、人才、知名度提升等優勢，進一步爭取更多各式產品OEM訂單機會，因此六方科-KY營運績效與業績成長值得投資界期待。