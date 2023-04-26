台股開15,352點、台積電早盤跌至494元 法人：台股仍有回探前低壓力

台股今(26)日開盤下跌18.7點，開盤指數15,352.03點，早盤跌逾50點；台積電（2330）平盤開出，開盤價498元，早盤跌4元至494元。法人表示，台股仍有回探前低的壓力，投資人可減碼財報欠佳、技術面長黑轉弱股；低接具題材、技術面偏多股。

富邦投顧說，台股仍有回探前低15,186點的壓力，目前台灣景氣面偏空，企業法說會展望保守，大盤在長黑破季線，且技術指標走弱下，中期整理格局偏弱。

操作操略上，指數平盤附近的情況下，投資人可減碼財報欠佳、技術面長黑轉弱股；低接具題材、技術面偏多股。做空需留意，產業利空衝擊，技術面走空如鋼鐵、航運股族群，以及高檔長黑、跌破主要均線支撐股，如生技、IP、光學鏡頭股；做多留意，受惠520行情題材，政策加持相關碳權、綠電、儲能等族群，及法人籌碼優勢、走勢穩健大型股。

周二(25日)美股四大指數收跌：道瓊指數下跌344.57點、跌幅1.02%，那斯達克指數下跌1.98%，標準500指數下跌1.58%，費半指數下跌3.37%。

國泰證期研究部說，美股波動恐持續加大，並且將間接影響台灣電子股的表現。美國聯準會(Fed)將於下周召開決策會議，儘管美國近來的經濟數據正面，但銀行倒閉風暴對經濟是潛在不利風險，Fed 下一階段的貨幣政策難有明確方向，但此前 Fed 官員示意，5月將升息1 碼，聯邦基金利率升抵 5%和 5.25%區間，與市場預期相符，因此預期利率決議對於股市衝擊相對有限。

但美股財報陸續揭曉，即將進入重量級科技股的財報，美股波動恐持續加大，並且將間接影響台灣電子股的表現，但加權指數已領先跌破季線，而美股之中除了費半相對弱勢跌破季線 之外，其他美國三大指數仍在月季線之上，對比而言台股位階相對偏低，因此預期加權指數持續恐慌重挫的機率不高，應避免震盪拉回時隨市場向下砍殺。

三大法人周二集中市場合計賣超258.4億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超ㄉ202.9億元，投信賣超1.7億元，自營商(自行買賣)賣超12.4億元，自營商(避險)賣超41.2億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資減碼期貨多單 9,106 口，未平倉淨多單大幅下降至 6,571 口，而自營商則是加碼期貨多單 844 口。另外在選擇權未平倉部分，4月第4周的買權與賣權最大未平倉同步向下移動，其中買權下移至15,500點，而賣權最大未平倉則移至15,300點的位置。

在盤勢部分，周二台指期受到亞股走勢疲弱以及半導體族群下殺的拖累，導致盤勢以帶量長黑的格局作收，終場指數大跌232點並失守季線支撐，顯示市場信心脆弱，因而引發多方停損賣壓出籠。從技術面來看，周二台指期以帶量長黑的走勢跌破季線支撐，使得盤勢轉為偏空的格局，倘若近日內多方無法收復季線支撐的話，後續指數可能會下探1萬5千點的整數關卡價位。