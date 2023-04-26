4/26【早晨財經速解讀】美債殖利率破年線 降息預期續增 台股重挫250點 新一波下殺開始?

美國股市創下一個多月來最大跌幅，第一共和銀行（First Republic Bank）令人失望的財報和可能被迫再出售資產，再度引發投資人對銀行業危機尚未結束的疑慮。

第一共和銀行和UPS在內公司令人失望的財報打破美股幾周來平靜，標普500指數下跌1.6%，收在4,071.63；道瓊工業指數下跌344.57點，跌幅1%，收在33,530.83點，和標普500指數雙雙創下3月22日以來的最大單日跌幅。科技股集中的那斯達克綜合指數大跌2%，收在11,799.16點，創下3月9日以來的最大單日跌幅。

第一共和銀行公布，上個月因銀行業動盪流失約1,000億美元存款，這比投資人和分析師預料還慘。知情人士透露，第一共和銀行考慮出脫500億至1,000億美元的長期證券和抵押貸款。在幾周的相對平靜之後，區域性銀行的體質再次成為關注焦點。

第一共和銀行收盤崩跌49%，跌到上個月首次出現隱憂以來的最低收盤水準。銀行股普遍下跌，KBW納斯達克區域性銀行股指數大跌3.5%。

KeyKey、Western Alliance Bancorp、Zions Bancorp跌幅都超過5%。大型銀行股也紛紛走低，美國銀行、花旗集團、富國銀行、摩根士丹利均下跌超過2%。

Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin說，聯準會（Fed）下周開會仍將升息25個基點，不過有跡象顯示在經歷了一年的政策緊縮後，美國經濟開始出現震盪。

運輸股也走低，UPS股價大跌10%，這家包裹承運商警告說，「總經形勢」可能繼續對包裹運輸量造成壓力。

CIBC Private Wealth US投資長 David Donabedian說，科技公司如何因應更高的利率和經濟放緩跡象，將是左右股市走向的關鍵。科Alphabet和微軟盤後公布的最近一季獲利和營收都優於預期。微軟收盤下跌2.2%，但盤後反彈4.6%。Alphabet收盤下跌2%，盤後大漲4%。

周二當天并非全是壞消息。麥當勞和百事公司在內財報顯示，美國人仍然願意為漢堡和飲料等商品支付更高價格。

不過債券市場明顯籠罩著對經濟的悲觀情緒。避險需求增加以及對未來降息的預期，拖累美國10年期公債殖利率從周一的3.514%下降到3.397%。

對短期利率前景特別敏感的2年期公債殖利率降幅更大，從周一的4.144%降至3.954%。

周二數據也顯示美國消費者信心降至7月以來最低，因受訪者對經濟前景的看法更為悲觀；兩家聯邦準備銀行的製造業報告也表現疲弱。