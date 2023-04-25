泰山違反內控規定 證交所處250萬元違約金

臺灣證券交易所對泰山企業（1218）違反內部控制制度規定，處以新台幣250萬元違約金。

證交所就有關媒體報導泰山公司支付仲介費8千萬元、購入兩幅畫作7千萬元及為購入30億元土地提供3千萬保證票據等交易事項，查核發現該交易確實存在，惟就與寬量國際公司重要顧問合約簽訂未逐層簽核、購買高額畫作部分未留存簽核紀錄及部分合約日期早於簽核日期，暨簽訂重大不動產購買契約書前未有適當評估及簽核程序等，核有違反泰山公司內部控制制度及「取得或處分資產處理程序」規定情事，且違失情節重大。

證交所說，這些事項核有證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條第2項規定情事，故證交所對泰山公司處以250萬元違約金，並函請其嗣後確實改善。

另外，證交所表示，依規赴泰山公司查核，執行高流動性資產盤點作業時，泰山公司遲不提供相關資料供核，已限期請泰山公司提供其於4月25日重大訊息說明記者會中所述的現金餘額70.48億元明細及佐證資料。