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外資大賣台股逾200億元 這檔遭外資賣最多

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今（25）日重挫，終場收15370.37點，下跌256.14點，三大法人賣超257.77億元，外資賣超202.92億元。經過統計發現，開發金遭賣超24,629張，為賣超榜首。圖／聯合報系資料照
台股今（25）日重挫，終場收15370.37點，下跌256.14點，三大法人賣超257.77億元，外資賣超202.92億元。經過統計發現，開發金遭賣超24,629張，為賣超榜首。圖／聯合報系資料照

台股今（25）日重挫，終場收15370.37點，下跌256.14點，三大法人賣超257.77億元，外資賣超202.92億元。經過統計發現，開發金遭賣超24,629張，為賣超榜首。

外資今賣超前十大為開發金（2883）、台積電（2330）、元大台灣50（0050）、友達（2409）、華新（1605）、華航（2610）、中鋼（2002）、國泰永續高股息、漢翔（2634）、台泥（1101）。

開發金3月營收39.76億元，月增74.1%，年減74.95%，第一季營收119.16億元，年減71.49%；今日股價12.95元，下跌1.89%。

台積電受半導體前景短期不振與ADR走勢疲弱干擾，台積電於日前法說會中釋出相對保守的展望，並下修全年展望；今日以504元開出，午盤過後500元失守，終場收最低498元，台積電遭外資14,533張，為今日賣超第二。

外資今日買超前十大依序為第一金（2892）、中工（2515）、元大滬深300正2（00637L）、臺企銀（2834）、合庫金（5880）、立積（4968）、國泰金（2882）、萬海（2615）、期街口布蘭特正2（00715L）、台中銀（2812）。

第一金3月稅後純益22.97億元、月增1.6%，累計前三月稅後純益66.3億元，年增34%；第一金今日股價26.9元，下跌0.18%，第一金買超張數9,055張，為買超榜首。

台積電 第一金 開發金 國泰金 合庫金 三大法人 台股

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