永豐投顧發台股ESG評鑑 A級以上公司占比逾二成

永豐投顧發布SinoPac+企業永續評鑑最新報告，截至2023年3月底完成台股385家公司評等，B+以上公司提升至58.18%，其中，A以上公司占比大幅成長至21.21%，顯示整體台股企業永續表現呈持續進步的趨勢。回測過去一年及兩年股價表現，不論是多、空頭行情，B+以上公司整體平均股價表現優於大盤指數，展現超漲抗跌的優質永續實力。

永豐投顧SinoPac+企業永續評鑑主要針對已發布企業永續報告書之台股上市櫃公司，採用國際準則SASB發展台股在地化ESG評鑑，依分數區分為A+、A、B+、B、C五個等級；截至3月底，評鑑A級以上公司，從前一年5.79%大幅成長至21.21%，B+從20.90%增至36.97%，台股上市櫃公司回應國際大趨勢，永續表現持續進步。

永豐投顧表示，從產業分析，與前一年評等進步幅度最大的前五項產業為：鐵路運輸、航空、電訊服務、建築材料、海運，可以看出傳統產業對ESG管理較以往投入更多資源。

在ESG評鑑與股價表現的相關性方面，永豐投顧以評鑑結果進行股價績效回測，近七季(2021/6/30-2023/3/31)歷經大盤從至高點落底又回升，大盤指數和0050ETF報酬率分別為-3.09%及-5.96%，SinoPac+企業永續評鑑評等為B+以上的公司平均報酬率為-2.04%，評等A以上的公司報酬率4.50%，表現相對優異。

近三季(2022/6/30-2023/3/31)大盤從低谷逐步爬升，指數報酬率10.38%，而評等為A以上的公司報酬率13.80%超越大盤，評等為B+以上公司上漲11.03%，亦領先大盤，ESG優質企業表現亮眼。

永豐投顧特別以空頭期進行回測， 2022年初大盤從高點回落，指數下跌8.50%、0050ETF跌11.29%，A以上的公司股價回跌4.78%相對抗跌，顯示在大盤劇烈波動下，ESG表現出色的公司具有「超漲抗跌」的特性，可以做為投資人的保護傘，成為分散風險的利器，同時讓資金流入善盡ESG責任之企業，為社會永續發展帶來正向循環。