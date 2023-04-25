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首檔台股月配息ETF復華台灣科技優息 5月24日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

又有重量級新兵加入台股ETF戰局，國內首檔台股月配息ETF「復華台灣科技優息ETF（00929）」日前取得核准，發行價格為新臺幣15元，預計5月24日起展開募集。

復華投信表示，有別於多數高股息ETF是以全產業為成分股，復華台灣科技優息ETF基金百分百以科技類股為主，追蹤指數是由臺灣指數公司編撰的「特選臺灣科技優息指數」，從台灣最具競爭力產業當中，透過篩選機制選出優質科技成分股，並採月配息機制，讓投資人同步掌握台股成長契機、輕鬆打造現金流。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成指出，電子科技股居台股產業市值權重之冠，在電腦及周邊設備、半導體及相關電子零組等領域因為有完整的供應鏈，以及強大的技術力，具有世界級競爭優勢、產業獲利能力強，使股價長期表現與配息值得期待。

根據臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則，以過去五年進行指數回溯，截至2023年2月底止，「特選台灣科技優息指數」累積報酬率為109.7％、2022年殖利率為8.25％，表現均優於加權指數同期的74.2％、殖利率3.72％。

依據臺灣指數公司發布的「特選臺灣科技優息指數」編制規則，其成分股於每年6月調整一次，從台股上市櫃電子類股中，發行市值達一定標準之公司為母體，經流動性檢驗後，依股價波動度、股息殖利率及股息穩定度、長短期本益比乖離、財務指標等篩選股票，使用股息殖利率擇優選取40檔成份股並配置權重，以表彰台灣最富競爭力的科技產業、具備穩定股息的股票組合績效表現。

高股息 ETF 台股

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