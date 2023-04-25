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台股季線失守後該買什麼？法人看好四大族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（25）日集中市場及櫃買市場雙雙失守季線，高價股及強勢族群拉回修正。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股今（25）日集中市場及櫃買市場雙雙失守季線，高價股及強勢族群拉回修正。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台股今（25）日集中市場及櫃買市場雙雙失守季線，高價股及強勢族群拉回修正，台積電（2330）跌破500元關卡，現階段投資人該如何操作？可以買什麼股？有法人坦言，不急著進場，也有法人則是認為，首季財報不佳的個股該先調節，存股族及看好下半年的投資人可以逢低布局，高殖利率、政策概念、傳產集團股、下半年看好等族群都可以留意。

台股今日以15,606.83點開出，雖一度小翻紅，但在高價股、權值股及近期強勢股走跌下，指數再往下殺，一度下滑至15,353.22點，終場收在15,370.73點，下跌256.14點，跌幅1.64%；權王台積電收在498元，下跌9元，跌幅1.77%，盤面上以部分軍工股、碳權題材股表現抗跌。

櫃買市場早盤以210.05點開高，一度拉升至210.99點，盤中也翻黑，一度下滑至204.14點，終場收在204.77點，下跌5.17點，跌幅2.46%；集中市場及櫃買市場雙雙跌破季線。

台股失守季線，後續該如何操作？該不計勇敢進場買進？什麼族群可以買？有法人坦言，在台股回檔過程中，不急著買進，也有法人則是建議分成兩個角度來看，存股族可以逢低布局，另有法人認為，可觀察季線能否在3日內重新站回，否則恐有跌破頸線的可能，屆時整理期恐將拉長，但是拉回可找買點進場。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，OTC指數帶量下殺，中小型股回檔明顯，主要是反應近期法說會陸續召開，及今年第1季財報也將陸續公布，在預期可能首季財報數據不佳，及法說會對第2季的展望也不好，因此出現漲多股拉回的表現。

他認為，在回檔過程中不急著進場，由於OTC指數在中小型股重挫下失守季線，後續先等OTC量縮止穩後再來觀察。

證券分析師張陳浩表示，台股跌破季線，停損單出籠，市場擔心後續頸線是否有守，如果可在3個交易日內重新站回季線，代表大盤仍強，有機會往萬七上攻，但若站不上，勁線可能跌破，屆時整理期恐將拉長。

在操作上，張陳浩認為，政策股包括電動車、綠能相關、網通、生技，另外軍工股等都可以留意，拉回可進場買進，此外，今日重挫的高價IC設計股，尤其是矽智財股，若拉回到前波整理平台，也是可以往下買進的時點。

張陳浩強調，預期台股今年高點上看17,000點，台積電跌破500元，要勇敢往下買，雖然台積電仍有美國升息的衝擊因素存在，但是預期應不會回補1月間的跳空低點，因此，在跌破500元後可以往下買進布局。

盈利投資公司董事長鍾國忠認為，台股跌破季線，在操作上可分兩個角度來看，首季財報不佳的個股應該先調節，至於存股族或是看好下半年的投資人則可以逢低布局，在挑選標的上，可鎖定高殖利率、下半年看好、傳產集團股等族群。

他表示，由於高檔套牢量並不多，預期台股盤跌至滿足點或是到了5、6月時，大戶買盤將會增加，在選股上，避開高權值的半導體、金控股等傳統上的主流族群，改鎖定非主流族群，政策股及民生用品相關股等，例如碳權、生技、網通等，這股可跟著政策跑，另外還有貼近民眾的食品、觀光、汽車，電子股下游等也都可以逢低布局。

台股 台積電

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