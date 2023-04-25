台股重挫256點 專家：疫情時的V型反轉不一定能複製
台股大盤今下殺256點，大盤失守季線和1萬5600點整數大關，收在1萬5353點，成交量逾2684億元，十千金變成八千金、台積電摜破500元整數關卡，法人表示，市場關注接下來的美國重量級企業財報展望，將會牽動全球股市走向。
電子股今成外資賣壓箭靶，台積電下挫9元、摜破500元大關，聯發科下殺26元、3.85%，聯電下挫2.22%。美國財報周開跑，谷歌、Meta、蘋果、微軟、亞馬遜等重量級大廠都將發布財報，釋出的展望將成全球經濟動向的重要指標，屆時勢必牽動台廠相關供應鏈股價表現。
聯博投信副總經理李長風表示，台股這幾天明顯波動，主因是市場都在等待美國重量級企業宣布財報，他認為，公布的財報應不至於太失望，財報公布後的未來展望才是最重要的，若下半年展望沒那麼樂觀，企業就會開始下修財測。他認為，市場會緊盯美國重量級公司財測展望，就可推論下半年的展望。
李長風說，今年開始台股反彈上漲，多數金融機構預測下半年美國聯準會（Fed）有機會降息，股市趨向樂觀，為一大利多，散戶也聞風進場。
李長風認為，市場的樂觀預測已經反映到股價上。對此，他持不同角度，對下半年股市展望看法較為保守，有的投資人會把疫情時的股市現象放在今年的科技股上，但他提醒，今年不一定會是走同樣的模式。
產業方面，在總體經濟動盪未大幅好轉下，他分析，企業下半年不一定能繳出好的成績單，目前看不見好的基點支撐。另外，市場看好科技股下半年有機會上漲，最主要的影響因素仍在台積電的表現，相關科技產業鏈都會受影響。
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