台積電跌破500元大關至498.5元 股價寫近3月新低
受景氣疑慮跟ADR連跌衝擊，台積電（2330）今日盤中於12點33分左右跌破500元大關，下跌8元至499元、跌幅1.58％，股價創近3個月新低。
台經院今（25）日公布的最新經濟預測，下修今年經濟成長率預測值至2.31%，並指出半導體產業表現攸關後續台灣經濟發展。
根據中央社報導，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，半導體產業一直是台灣重要的支柱產業，目前全球半導體庫存過多是產業面臨的一大挑戰。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真則說，目前庫存水位還是相當高，廠商需要一點時間進行調整，現階段對半導體產業看法偏向審慎保守。
台積電上周法說會釋出訊息，下修全年業績展望，從成長轉為衰退，受到半導體復甦動能不如預期、與IC設計客戶庫存調整干擾。台積電ADR上周五大跌4.4%、昨日下跌0.86%，收在84.64美元，連二日下挫衝擊股價。
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