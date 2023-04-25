台積電跌破500元大關至498.5元 股價寫近3月新低

寬量國際（QIC）周一（4/24）舉行2023年第二季媒體記者會，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）分析：「因為市場資金仍充沛，雖然未來台股仍有機會破去年低點，但沒有崩盤問題。」

2023-04-25 11:20