大樹（6469）股價進逼400元…下一間藥局是誰？ 專家：佑全大漲表態

大樹（6469）在近期一度400元大關了！從大樹一路變成森林，下一家大樹藥局會是誰？

財經專家阿格力於YouTube頻道的新影音中分享，就是佑全（6929）藥局！

以下為影音內容：

藥局最近5年台灣的數量變化，從2017年的7950家，到了2021年到已經到了8421家。

大家不要覺得藥局已經是很成熟的通路了，好像店面的數量已經沒有再增加了，但從7900多家到8400多家，短短4年的時間，其實也是增加了不少。

這也可以看出台灣的連鎖化普及藥局還在持續當中，根據國際上的資料，美國的連鎖化程度是66％，日本的普及率也蠻高有到58％，可是台灣大概就只有20％左右。

是想在未來強者恆強的情況下，有可能小藥局開始沒有那麼好賺到錢了，那可能就會被大的連鎖藥局取而代之，就會發生像美日這樣的連鎖化普及程度了。

大樹2017年的時候股價才5、60元，轉眼間已經要逼近400元了，如果把股利都還原回去應該有6、700元以上了。

為何大樹可以這麼強？因為把台灣的藥局列出來，擁有最多的通路就是大樹，再加上之前大樹併購的博登藥局，總計在台灣的數量已經逼近400家了；其他像是長青連鎖藥局，雖然數量也不錯，但是並沒有掛牌。

而杏一（4175）的通路也很多，為何不像大樹呢？兩家都算是醫療通路，但是杏一主要是賣醫療器材，以及它掛牌的時候店面就已經蠻多了，一家公司能不能成長，還要是處於成長期、擴張期的階段去掛牌，跟之後股價走勢的結果，就會有點不同了。

下一個大樹就是佑全（6929）

不是說是跟大樹一樣很會漲！是下一個類似大樹這樣子模式的就是佑全藥局。

佑全藥局掛牌在戰略新板，開戶條件至少要有500萬台幣，還需要兩年的交易經驗。

佑全營收最重要的是藥品跟保健食品的佔比達45％左右，婦嬰用品大約15％左右；跟大樹婦嬰用品佔比想辦法下降，保品食品佔比再上升一樣，因為保健食品毛利比較高。

而且保健食品可以吃好幾十年，婦嬰用品，兒子3、4歲以後，尿布就不包了、奶粉不喝了，需求就會越來越少；近期大樹也去開寵物店，因為飼料要吃一輩子。

佑全的營收主力不受少子化衝擊，佑全的銷貨成長關鍵在藥品、保健食品與醫療用品，因為很多藥局都是靠賣奶粉賺錢的，不是靠賣藥，如果家裡有小孩的就會知道。

從展店計畫看佑全的機會

佑全在2022年已經到143家了，同級的大樹是299家，就可以用大樹來當借鏡，其實2019年的時候大樹大概是148家左右的時候，稅後的盈餘是1.33億，對照佑全去年盈餘是1億，其實也沒有到差距太遠。

如果兩家店數差不多，但盈餘差很多，那就代表可能佑全的競爭力比較差，自然也不太可能複製大樹藥局的模式；至少這邊可以證明佑全在產品組合的銷售規劃上是不錯的。

而佑全的公司派2026年的目標是要開到300間，大樹也說2025要到500家，生活股的產業研究有一個好處，不像電子股公司說要擴廠也不知道到底實際有沒有擴，但藥局就很簡單，上大樹官網就可以查到門市的資料。

所以如果要佑全真的能開到300家的話，就能比較在2022年的大樹當時也開到300家，獲利是否能比肩大樹，就值得觀察。

戰略新板不好買？不如研究佑全的三個媽媽

佑全的股東陣容堅強

持股最小的是富邦媒（8454）有7.68％；再來是生達（1720）32.89％，持有三成的股權；持股最大的超過5成的優盛（4121）51.20％，且佑全貢獻優盛目前稅後淨利的比例，大概就有30％之多了。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。