快訊

高雄七旬老父為上廁所起口角 憤持拐杖重擊女兒後腦竟打死她

聯華食品彰化廠今清晨發生大火 業者回應：機台意外起火

都是嗆死！聯華食品北斗廠大火 22送醫急救已累計7死

大樹（6469）股價進逼400元…下一間藥局是誰？ 專家：佑全大漲表態

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
示意圖。本報資料照片
示意圖。本報資料照片

大樹（6469）在近期一度400元大關了！從大樹一路變成森林，下一家大樹藥局會是誰？

財經專家阿格力於YouTube頻道的新影音中分享，就是佑全（6929）藥局！

以下為影音內容：

藥局最近5年台灣的數量變化，從2017年的7950家，到了2021年到已經到了8421家。

大家不要覺得藥局已經是很成熟的通路了，好像店面的數量已經沒有再增加了，但從7900多家到8400多家，短短4年的時間，其實也是增加了不少。

這也可以看出台灣的連鎖化普及藥局還在持續當中，根據國際上的資料，美國的連鎖化程度是66％，日本的普及率也蠻高有到58％，可是台灣大概就只有20％左右。

是想在未來強者恆強的情況下，有可能小藥局開始沒有那麼好賺到錢了，那可能就會被大的連鎖藥局取而代之，就會發生像美日這樣的連鎖化普及程度了。

大樹2017年的時候股價才5、60元，轉眼間已經要逼近400元了，如果把股利都還原回去應該有6、700元以上了。

為何大樹可以這麼強？因為把台灣的藥局列出來，擁有最多的通路就是大樹，再加上之前大樹併購的博登藥局，總計在台灣的數量已經逼近400家了；其他像是長青連鎖藥局，雖然數量也不錯，但是並沒有掛牌。

而杏一（4175）的通路也很多，為何不像大樹呢？兩家都算是醫療通路，但是杏一主要是賣醫療器材，以及它掛牌的時候店面就已經蠻多了，一家公司能不能成長，還要是處於成長期、擴張期的階段去掛牌，跟之後股價走勢的結果，就會有點不同了。

下一個大樹就是佑全（6929）

不是說是跟大樹一樣很會漲！是下一個類似大樹這樣子模式的就是佑全藥局。

佑全藥局掛牌在戰略新板，開戶條件至少要有500萬台幣，還需要兩年的交易經驗。

佑全營收最重要的是藥品跟保健食品的佔比達45％左右，婦嬰用品大約15％左右；跟大樹婦嬰用品佔比想辦法下降，保品食品佔比再上升一樣，因為保健食品毛利比較高。

而且保健食品可以吃好幾十年，婦嬰用品，兒子3、4歲以後，尿布就不包了、奶粉不喝了，需求就會越來越少；近期大樹也去開寵物店，因為飼料要吃一輩子。

佑全的營收主力不受少子化衝擊，佑全的銷貨成長關鍵在藥品、保健食品與醫療用品，因為很多藥局都是靠賣奶粉賺錢的，不是靠賣藥，如果家裡有小孩的就會知道。

從展店計畫看佑全的機會

佑全在2022年已經到143家了，同級的大樹是299家，就可以用大樹來當借鏡，其實2019年的時候大樹大概是148家左右的時候，稅後的盈餘是1.33億，對照佑全去年盈餘是1億，其實也沒有到差距太遠。

如果兩家店數差不多，但盈餘差很多，那就代表可能佑全的競爭力比較差，自然也不太可能複製大樹藥局的模式；至少這邊可以證明佑全在產品組合的銷售規劃上是不錯的。

而佑全的公司派2026年的目標是要開到300間，大樹也說2025要到500家，生活股的產業研究有一個好處，不像電子股公司說要擴廠也不知道到底實際有沒有擴，但藥局就很簡單，上大樹官網就可以查到門市的資料。

所以如果要佑全真的能開到300家的話，就能比較在2022年的大樹當時也開到300家，獲利是否能比肩大樹，就值得觀察。

戰略新板不好買？不如研究佑全的三個媽媽

佑全的股東陣容堅強

持股最小的是富邦媒（8454）有7.68％；再來是生達（1720）32.89％，持有三成的股權；持股最大的超過5成的優盛（4121）51.20％，且佑全貢獻優盛目前稅後淨利的比例，大概就有30％之多了。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。

6469大樹 富邦媒 保健食品 日本 美國 藥局

延伸閱讀

「600塊買台積電」放十年就不會輸錢？他論點被噓爆：漏1重點

合庫金股利合計配發1元！ 專家：低於我的預期…目前股價屬「合理偏高」

00878配息下降在所難免？專家曝：5月下旬「這件事」會是關鍵

00878帳上虧30萬…放一年加股息沒賠錢！ 他卻喊不買了：即便配息再高

相關新聞

大樹（6469）股價進逼400元…下一間藥局是誰？ 專家：佑全大漲表態

大樹（6469）在近期一度400元大關了！從大樹一路變成森林，下一家大樹藥局會是誰？ 財經專家阿格力於YouTube頻道的新影音中分享，就是佑全（6929）藥局！

創意、譜瑞-KY失守千元 台股剩八千金 盤中跌逾200點

創意（3443）昨日盤中跌破季線，今日持續下跌掉出千金股行列，盤中下跌86元至934元、跌幅8.43%，而譜瑞-KY盤中...

谷月涵看台股恐破去年低點「但沒崩盤問題」！友關心他回台不安全：比美安全

寬量國際（QIC）周一（4/24）舉行2023年第二季媒體記者會，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）分析：「因為市場資金仍充沛，雖然未來台股仍有機會破去年低點，但沒有崩盤問題。」

題材輪動、格局續強！專家點名「這4檔」留意接棒時機

台股近日走勢強勁，雖有大盤回檔整理趨勢，但強勢股依然屹立不搖，不僅有電子族群撐盤，題材股輪動格局不變，包括軍工、生技、車...

日本觀光旺季將至 日股行情看俏

日本政府觀光局（JNTO）日前公布今年3月份訪日外國客總數達181.75萬人，已回復到疫情前2019年3月的66%水準。...

美股漲跌互見 法人：台股觀察能否守穩季線

美股漲跌互見，台股24日漲23點收在15626點，險守季線。法人表示，若能守穩季線支撐，等待近日半導體和電子法人說明會及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦