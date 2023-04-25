台積電跌3元 台股開15,606點 法人：大盤仍有回測風險

台股今(25)日開盤下跌20.04點，開盤指數15,606.83點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價504元。法人表示，台股大盤仍有回測風險，投資人可減碼技術面破線弱勢、股價反彈量縮、法人連賣股；酌量短打日指標翻揚、產業趨勢向上、法人買超股。

富邦投顧說，台股大盤仍有回測風險，雖然前日市場走勢台股回探季線收紅，嘗試回穩，然而，上漲量縮，顯示市場心態謹慎，加上月線之上壓力不輕，大盤在季線反覆震盪，所以仍有回測風險。

操作策略上，投資人可減碼技術面破線弱勢、股價反彈量縮、法人連賣股；酌量短打日指標翻揚、產業趨勢向上、法人買超股。做空需留意，股價持續向下走弱，且短期均線往下，如部分鋼鐵、高爾夫球頭等族群，以及營運前景不佳股；做多則要留意，受惠政策推行之軍工、碳權、電網、儲能等族群，以及營運表現穩健且產業長期發展趨勢之AI伺服器等族群。

周一(24日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲66.44點、漲幅0.20%，那斯達克指數下跌0.29%，標準500指數上漲0.09%，費半指數下跌0.46%。

群益投顧說，市場觀望重磅科技股財報，美股表現平淡，標準500指數以能源類股表現最強，漲幅達1.5％，科技股表現最弱、下跌0.4%。可口可樂小跌0.16%，預估通膨趨緩，下半年放慢漲價腳步；特斯拉下跌1.53%，再次上調資本支出，市場擔憂擠壓利潤。

三大法人周一集中市場合計賣超22.9億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超0.9億元，投信買超5.5億元，自營商(自行買賣)賣超11.4億元，自營商(避險)賣超16.1億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資加碼期貨多單 1,843 口，未平倉淨多單上升至15,677 口，而自營商則是減碼期貨多單 517 口。另外在選擇權未平倉部分，4月份第4周的買權與賣權最大未平倉同步向價平序列移動，其中買權下移至15,800點，而賣權最大未平倉則上移至15,600點的位置，顯示出市場認為多方將力守季線支撐。

在盤勢部分，週一台指期受到上週五美國費半指數走低的影響，導致盤勢以跳空下跌出，不過在季線的支撐與買盤的拉抬下，整體盤勢呈現開低震盪走高的格局，不過指數上漲的幅度並不大，且成交量能大幅萎縮，顯示市場買盤相對較為保守。

從技術面來看，周一台指期雖然守住季線支撐，不過盤勢仍相當的疲弱，若近日內多方不能守住季線支撐的話，可能會引發多方的停損賣壓出籠，並回測整數關卡價位。