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谷月涵：台股有壓力 但不致崩盤

聯合報／ 記者黃煜穎朱漢崙／台北報導

素有「台灣先生」稱號的寬量國際策略長谷月涵昨天表示，儘管台股壓力仍在，但不會有崩盤問題；此外，根據往年經驗，兩岸關係緊張雖會導致股市下跌，但中長期來看都是逢低布局時點，目前美中皆在尋求地緣政治緩解，未來危機升溫的可能性有限。

谷月涵表示，通膨若持續居高不下，通常對股票市場不利，但台灣通膨的問題相對較少，加上負債率低，利率不會跟著美國利率一直往上，儘管外資去年大舉賣超台股，但台股表現還是ＯＫ，目前應該留意一下台灣資金成長有些負面表現。當M1B成長率低於M2，代表資金流到定存，上一次是二○○○至二○○一年及二○○八年，現在有點類似當時狀況。儘管未來台股可能跌破去年十月低點，但不會有崩盤問題。

而中央銀行昨天公布三月金融情況，因活期性存款成長減緩，M1B年增率降為百分之二點○一、M2年增率跌至百分之六點五八。M1B低於M2年增率，市場稱為貨幣「死亡交叉」格局，兩者差距連兩月超過四點五個百分點，為十四年最大，恐不利股市資金動能。

央行經研處副處長蔡惠美則說，央行去年三月以來五度升息拉高定存利率，民眾與企業把活存轉到定存、獲取較高報酬率，但若要投資股市，隨時可轉回來，「國內資金動能十分充足、對股市資金動能不會有影響。」

證交所董事長林修銘昨天受訪時，也提醒今年台股有三個變數必須注意，包括國際情勢、美國相關的經濟發展，及美國金融市場的危機，因此證交所今年仍謹慎以對；不過所幸台股的現金殖利率很高，他說，上市公司殖利率都在百分之四至五，且台灣企業有其韌性存在，台灣展現的整體成績也不錯，後續仍有高度看頭。

證交所總經理簡立忠說，去年的股票籌資規模二六八九億元，創新高，在全球ＩＰＯ籌資縮減近五成之下，仍然逆勢成長。

台股 美國 通膨

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