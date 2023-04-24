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台股定期定額扣款月增六成 專家揭三大投資亮點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

證交所公布資料顯示，代表中長期資金的台股定期定額扣款金額自2月的50.6億元跳增至3月的81.07億元，月增率達61%，創歷史新高。法人指出，與股價相關的領先指標也迎來連續四個月的上升，顯見此波台股自去年10月低點反彈約23%並非「無基之彈」，即便國發會景氣燈號亮出連續第四盞代表景氣低迷的藍燈，市場投資承接熱度仍未減。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，根據台灣加權指數過去近30年的數據顯示，在景氣藍燈亮燈後進場投資台股，持有滿一年平均漲幅可達25%。且台股股性活潑，建議投資人宜透過共同基金以定期定額方式介入，有助於分散風險。

蘇皓毅表示，2023年台股具備三大投資亮點，一是台灣為半導體供應鏈重要的一環，有望持續受惠科技發展的長線趨勢。二是台灣企業獲利下修近尾聲，台灣經濟成長復甦在望。三是台股殖利率位居全球前段班，將持續吸引外資湧入，因此持續樂觀看待台股下半年行情。

中租基金平台推出的「台股榮耀」優惠活動， 12/29前單筆或定期不定額申購全站23大品牌台股基金享終身零手續費。此外，平台也積極拓展與台灣在地企業的異業合作機會，將金融服務融入消費者日常生活，像是提供中租基金平台不同等級會員專屬好康福利，包含成旅晶贊飯店訂房5%折扣、仲安家購物網站線上購物最高88折、中租租車線上訂車最高68折、總裁牛肉麵C.E.O Beef Noodles門市消費5%折扣等。

近日中租基金平台又與深耕台灣在地農產品多年的電商平台「台灣好農」攜手合作，由中租提供特約夥伴台灣好農會員專屬的開戶優惠活動，以及台灣好農提供購物優惠與超值會員免費體驗，互惠彼此的平台會員。

台股 中租

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