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銀行事件以來美股持穩 大型科技股功不可沒

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根投信指出，銀行事件以來美股表現相對持穩，大型科技股功不可沒。 此外，經理人調查也顯示，全球經理人陸續減碼金融股並加碼科技股。儘管較高的利率環境將對科技股構成壓力，但美國產業軟硬體的科技支出仍持續上升。

展望後市，摩根投信表示，隨著庫存調整接近尾聲，下半年科技股獲利有望改善。現階段仍建議尋找具備結構性產業成長機會且品質良好的公司為主，並在現階段震盪整理的環境下分批布局。

摩根新興科技基金操盤團隊認為，庫存去化有望於上半年見底。人工智慧（AI)長期趨勢題材不減，台股具備中長期投資價值。今年以來，外資持續買進台股，主要是加碼科技並減持金融與原物料股。

至於摩根美國科技基金，則長期掌握AI、大數據、雲端、半導體等大趨勢。基金操盤團隊看好AI晶片前景亮眼，AI伺服器需求持穩增長，將充分掌握AI黃金時代的商機。

摩根投信 科技股 台股

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